Pokémon Pokopia Guide: Alle fossilene og hva du kan gjøre med dem

HQ

Verden på Pokémon Pokopia er full av hemmeligheter og mysterier. Mange av disse finner du under overflaten eller innebygd i vegger, inkludert de mystiske skiferne som er knyttet til et ukjent puslespill som vi er i ferd med å løse.

Men en annen godbit du kan finne mens du graver og knuser blokker som lyser opp, er fossiler. Du kan finne en rekke forskjellige fossiler i hele spillet, som kan brukes som dekorasjoner og også som måter å lokke frem visse forhistoriske lommemonstre på, en oppgave du må ta på deg hvis du har tenkt å fullføre Pokédex.

La oss derfor hjelpe deg med å løse fossildilemmaet.

Dette er en annonse:

Til å begynne med er det verdt å vite at fossiler ikke finnes på bestemte steder. Du må rett og slett grave og grave og grave til du har en komplett fossilsamling. Den gode nyheten er at det bare er en brøkdel av fossilene i spillet som er Lost Relics, med hele 22 fossiler å oppdage.

Når du har funnet disse, kan du stille dem ut på utstillingsstativer, og i god tid vil skapningen de representerer dukke opp. For den første fasen av hver skapning trenger du bare å plassere ett fossil på en utstillingsmonter, men utviklingen krever en mer kompleks tilnærming.

Derfor her er hva du må gjøre for å finne Cranidos, Shieldon, Tyrunt og Amaura.



Cranidos - Plasser et hodeskallefossil på en utstillingsstand



Shieldon - Plasser et rustningsfossil på en utstillingsstand



Tyrunt - Plasser et kjevefossil på ett utstillingsstativ



Amaura - Plasser et seilfossil på ett utstillingsstativ



Dette er en annonse:

For hver evolusjon (og Aerodactyl) er det mer arbeid å gjøre, ettersom de fossile levningene av de større skapningene er delt inn i seksjoner. Noen av disse er delt inn i tre seksjoner, en i fire og en i fem. For Rampardos, Bastiodon, Aurorus, Tyrantum og Aerodactyl trenger du en rekke forskjellige utstillingsstativer. Se oppsettet nedenfor.



Rampardos - Plasser Headbutt-fossilet (kroppen) på ett enkelt utstillingsstativ, før du fester Headbutt-fossilet (hodet) og Headbutt-fossilet (halen) for å gjøre fossilet komplett.



Bastiodon - Plasser skjoldfossilet (kropp) på en gruppering av fire utstillingsstativer som kombineres til ett større stativ, før du deretter kobler sammen skjoldfossilet (hode) og skjoldfossilet (hale) for å fullføre fossilet



Aurorus - Plasser Tundra-fossilet (kropp) på to utstillingsstativer som kombineres til ett lengre stativ, før du fester Tundra-fossilet (hode) og Tundra-fossilet (hale) for å gjøre fossilet komplett



Tyrantum - Plasser Despot-fossilet (ben) på fire utstillingsstativer som til sammen danner ett større stativ, før du fester Despot-fossilet (kropp), Despot-fossilet (hode) og Despot-fossilet (hale) for å gjøre fossilet komplett



Aerodactyl - Følg med for mer om dette arrangementet etter hvert som vi jobber med å fullføre de nødvendige trinnene på vingefossilet



Når fossilene er på plass, er det bare å la dem ligge og komme tilbake senere, så vil du finne levende versjoner av hver skapning som venter på å bli venn med deg og bli lagt til i Pokédexen din.