Marathon Veiledning: Et dypdykk i fraksjoner og deres kontrakter

Marathon har en rekke ulike fraksjoner som løperne kan inngå kontrakter med for å vinne deres gunst. Her er en oversikt over fraksjonene og hvilke kontrakter de kan tilby løperne.

CyberAcme

CyberAcme Systems Inc ligger i forkant når det gjelder teknologiske fremskritt og maskinvare. They skapte infrastrukturen som gjør det mulig å overføre menneskelig bevissthet til Runner-skallene som du spiller som i Marathon. CyberAcme tjener penger på dette systemet, og kontraktene fokuserer på å sende en Runner for å inspisere Tau Ceti IV og samle inn ressurser for å holde CyberAcme-systemene i drift. Til gjengjeld tilbyr CyberAcme oppgraderinger av Runner-skallet, for eksempel større lagerplass.

CyberAcme er den første fraksjonen som jeg anbefaler å levle opp helt og holdent, ettersom de kan gi ekstra nedkjøling, noe som betyr at du kan lade opp evner raskere og gå tom for utholdenhet mindre raskt, noe som er et must for nybegynnere.

Ansiktet til CyberAcme er Oni, en støtte-AI som tar form av et stort, litt avskrekkende hode som minner om noe du ville sett i Bladerunner-universet.

Nucaloric

Nucaloric Agricultural er fraksjonen som sørger for mat, klær og grunnleggende forsyninger rundt om i verden og til den (nå nedlagte) Tau Ceti IV-kolonien. Nucaloric ønsker å forstå hva som skjedde med kolonien på Tau Ceti IV, og for å gjøre det, dreier kontraktene deres seg om å utforske og samle inn gjenstander fra hele kolonien. Løpere belønnes med hovedsakelig helseorienterte gjenstander som gratis daglige skjoldladninger, lappesett og oppgraderinger av regenererende hodeimplantater.

Hvis du sliter med å finne skjoldladninger på Tau Ceti IV, anbefaler jeg at du går opp i nivå med NuCaloric for å få skjoldladninger, lappesett og skjoldoppgraderinger til skallet ditt.

Gaius er Nucalorics ansikt utad. Han er en stor, rosa figur med litt skjeve motiver. Det virker som om Nucaloric vet mer om Tau Ceti IV-koloniens fall enn de gir uttrykk for...

Traxus

Traxus OffWorld Industries er et rikt megakonsern som bruker sin rikdom og makt til å påvirke Tau Ceti IV. Kontraktene som Traxus gir løperne, fokuserer på å skaffe verdifulle våpen og utstyr som er spredt over hele kolonien. Traxus verdsetter bare de modigste og dristigste løperne, ettersom de verdifulle uttrekkene setter dem i fare. Til gjengjeld for tapperheten belønner Traxus løperne med våpenoppgraderinger og luksusmodifikasjoner til våpnene.

Traxus og kontraktene deres kan være bra for dem som ønsker å investere i kraftige våpen og modifikasjoner, og er en flott fraksjon for dem som ønsker å investere i utstyret sitt.

Traxus kontrolleres av lederen Vulcan, som holder selskapet i stramme tøyler til enhver tid.

Mida

Mida startet som en gruppe revolusjonære som motsatte seg UESCs behandling av koloniene. Dette oppdraget vokste til det Mida vi ser i Marathon, en gruppe som fokuserer på å sabotere UESC gjennom cyberkriminalitet og forstyrrelser. Kontraktene fra Mida innebærer ødeleggelse av eiendeler og opplasting av skadevare på systemene i hele Tau Ceti IV.

Mida er en fraksjon for Runners som har en farlig, forstyrrende og taktisk spillestil. De kan levere bomber og andre forstyrrende våpen. EMP-er og PVP er sentralt for Mida og passer ikke for spillere som ønsker et defensivt, plyndringssikkert løp.

Midas leder er Gantry, en person som snakker i fragmenterte og oppstykkede innleveringer for å unngå UESC.

Arachne

Arachne er utvilsomt den skumleste fraksjonen på denne listen, og er en dødskult som arbeider i utkanten av Tau Ceti IV. They er kun motivert av én ting: død og dataene de kan høste fra det. Kontraktene fra Arachne innebærer drapsserier og eliminering av fiendtlige løpere.

Arachnes kontrakter kan gi høy belønning med betydelig informasjon som advarer deg om fiendtlige tropper i nærheten, perfekt for en solotur. De er ikke den beste fraksjonen for våpen- eller ferdighetsbygging, og derfor bør de egentlig bare brukes av erfarne løpere.

Arachnes ansikt er Charter, en gudelignende figur med flere armer som holder våpen og til og med hjertet til en UESC-soldat.

Sekiguchi

Sekiguichi er selskapet som er ansvarlig for teknologien som brukes til å lage skallene som løperne bruker på Tau Ceti IV. Sekiguci er interessert i det biologiske; de ønsker å studere menneskehetens grenser, og det er dette kontraktene deres dreier seg om. Retrieval og utholdenhet er hovedmålene med Sekiguchis kontrakter, og løperne belønnes med forbedringer av biologien sin, som for eksempel nedetid for blødninger og redusert nedkjøling.

Sekiguichi er kjent som den mest ondskapsfulle fraksjonen, som presser grensene for menneskelig biologi. Kontraktene deres er farlige, og de presser løperne inn i farlige forhold og områder med høy risiko (men definitivt høy belønning). De kan gi deg utmerkede oppgraderinger i skademotstand og helseregenerering, men kontraktene deres kan vise seg å være vanskelige for uerfarne løpere.

Nona, representert ved sin Weaveworm-avatar, er Sekiguichis ansikt utad. Hun fremhever de biologiske fremskrittene innen veveormteknologi som er sentrale for Sekiguichis virksomhet.