Star Fox På Switch 2: Vanlige spørsmål og en uunnværlig guide til å bli en topppilot

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Som du sikkert allerede vet fra mine første inntrykk eller anmeldelsen min av « Star Fox »-remaken til Switch 2, er jeg en slags gammel himmelveteran i Lylat-systemet, med flere utmerkelser på jakkeslaget. Star Fox 64 var allerede et spill som krevde at du spilte det om og om igjen, men jeg spilte det enda mer i tenårene, for nesten tretti år siden. Og jeg spilte også flerspillermodusen med delt skjerm. Så ble jeg hekta igjen på 3DS og oppdaget mysteriene rundt medaljene og høyrekordene.

Og som man sier: «En leopard kan ikke endre flekkene sine», og en rev klør etter å fly, så her er vi igjen, og spiller massevis av spill på den nye « Star Fox » for Switch 2, starter på nytt om og om igjen og nyter den moderniserte grafikken, musikken og stemmeskuespillet som aldri før.

Det originale spillet er der i sin helhet, men du bør vite at det kommer med to veldig spennende nye funksjoner for oss som spilte originalene den gang. For det første Challenge Mode, med massevis av ekstra oppdrag å fullføre (opptil 6 mål per planet). Så er det en helt ny Battle Mode (flerspiller), med egne nye strategier og tips.

Men før det kommer de gode, gamle godbitene: de ulike rutene, medaljene på hver planet, Expert Mode, hemmelighetene bak de høyeste poengsummene og andre tips og triks. Vi har spørsmål og svar på alt dette og mer i denne uunnværlige guiden til « Star Fox » for Switch 2, og du er hjertelig velkommen til å legge igjen spørsmålene dine nedenfor hvis vi ikke har besvart dem. La oss sette i gang!

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Star Fox

Uunnværlig guide til « » for Switch 2: Ofte stilte spørsmål og svar

Hvordan låser du opp Titania?

Hei og velkommen. Vi vet at du har kommet til denne guiden fordi du søkte etter akkurat dette på nettet. Enten det er fordi du selv er en erfaren spiller, men har glemt det, eller fordi du nettopp har kjøpt spillet og ikke har funnet ut av det ennå. Ikke bekymre deg, det er helt normalt. Og sannheten er at Titania er planeten med den mest uvanlige låsemetoden. Så mye at du ikke engang ville tenkt på å prøve det på vanlig måte.

Greit, men hvordan kommer jeg meg til Titania? Den eneste veien inn til Titania går via Sektor X, så slutt å prøve å ta en snarvei fra Solar eller Macbeth. På slutten av Sector X, hvis du ikke har brukt teleporten til Sector Z via ormehullet for å krysse rom-tid-sprekken, vil du støte på nivåets sjef – enda et av Andross’ våpen. Den heter Spyborg, og akkurat som ROB 64 er den en ekte hyllest til den høyt elskede R.O.B., NES-leketøyet som har fått mange hyllester og gjesteopptredener i det siste.

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Greit, start kampen ved å følge instruksjonene fra Slippy og Peppy, men når Slippy uforsiktig flyr inn for å undersøke roboten på nært hold, må du la ham angripe Slippy fritt, i stedet for å fortsette å skade sjefen. På denne måten vil din amfibiske kamerat miste orienteringen, og med sin Arwing skadet vil han gå inn i en spinnende nedstigning til... han krasjer på overflaten av Titania.

Ignorer general Peppers råd: det er din kjære venn vi snakker om. Du vet hvilken planet du skal velge. Du må redde Slippy, uansett hvor farlig det er, og for å hedre ham er det beste du kan gjøre å krysse sandstormene på ørkenplaneten ved hjelp av hans beste oppfinnelse: Landmaster-stridsvognen. Skynd deg og redd ingeniørvennen din fra klørne til sjefen, rovdyret Goras.

Hvordan låser du opp ekspertmodus?

Som standard har « Star Fox » den tradisjonelle normalmodusen, samt et mer nybegynnervennlig alternativ: lettmodus. Men ekspertmodus var også en tradisjonell funksjon, og den låses opp på nøyaktig samme måte som før: når du har oppnådd en medalje i normalmodus på hver eneste av de 16 planetene. For å finne ut hva du må gjøre, sjekk hvor mange poeng som kreves for en medalje på hver planet lenger ned på siden.

Medaljetips: Å prøve på nytt koster deg ikke liv

Hvis du jakter på en medalje eller en skyhøy poengsum, kan du spille nivået på nytt så mange ganger du vil – det koster deg ingen liv, og du starter med de samme laserne og bombene du hadde i begynnelsen. Dette gjelder uansett om du starter nivået på nytt fra pausemenyen eller etter å ha fullført planeten via planetariet, fordi du har bestemt deg for å finne en annen rute eller sikte mot en høyere poengsum.

Og her er et topptips: du kan også gjøre dette fra et sjekkpunkt. Dette gjør det mye enklere å oppnå høye poengsummer: Sett deg et mål for antall nedskytninger frem til sjekkpunktet, og når du er fornøyd med resultatet etter flere forsøk, gjør du det samme derfra helt til slutten av nivået. Peppy vil ikke fortelle deg dette...

Hvor mange poeng trenger du for å få en medalje på hver planet?

Vel, husk at

for

å få en medalje må du ikke bare nå målpoengsummen, men også holde alle lagkameratene dine i live. Greit, bortsett fra Slippys spesielle tilfelle med Spyborg i Sektor X.

For å finne ut hvor mange tap som gir deg en medalje på hvert nivå, trenger du bare å sette spillet på pause. Det kan virke litt tullete, men du vil merke at du bruker det hele tiden, spesielt de første gangene du spiller gjennom spillet.

I tillegg kan du når som helst under kampanjen, fra planetariet, trykke på X for å «se prestasjoner» og sjekke resultatene dine og rutene du har låst opp (forresten, i motsetning til på N64 og 3DS, her deles poengsummene du oppnår i kampanje- eller utfordringsmodus) og om du har oppnådd en medalje i normal- og ekspertmodus. Uansett, her er tallene for hver planet:



Corneria: 150 treff

Meteo: 200 treff

Sektor Y: 135 treff

Aquas: 150 treff

Katina: 130 treff

Fichina: 50 treff

Zoness: 250 treff

Solar: 100 treff

Sektor X: 150 treff

Sector Z: 100 treff

Macbeth: 150 treff

Titania: 150 treff

Område 6: 300 treff

Bolse: 150 treff

Venom: 200 treff

Venom 2: 200 treff



Hva er den beste planetruten for å oppnå maksimalt antall poeng?

Det er et av de store spørsmålene. Hvis du vil gi general Pepper et så kraftig slag at han slipper ut en forbannelse i stedet for å si «Hva?!», er dette de to rutene som historisk sett har vært mest effektive når det gjelder antall treff. Men husk å varme opp og strekke ut, for du kommer til å ankomme Venom med stive fingre, og husk at, som vi fortalte deg i Corneria, finnes det på hver planet triks og hemmeligheter som kan få frem mange, mange flere fiender og poeng enn det medaljen indikerer.

Den klassiske ruten:



Corneria

Meteo

Katina

Sektor X

Macbeth

Område 6

Venom 2



Vannveien:



Corneria

Sektor Y

Aquas

Zoness

Macbeth

Område 6

Venom 2



De fleste av dere bør starte med den klassiske ruten for å prøve å score over 2 000 poeng, men så snart dere begynner å finne de hemmelige poengene i Aquas og scorer flere poeng der enn i Katina, vil det mer enn oppveie det potensielle tapet i Sector Y mot Meteo, til det punktet hvor dere nærmer dere 3 000 poeng. Vi vil utdype denne delen med flere detaljer og tips.

Hvordan kan jeg få en medalje i Venom 2?

Det virker som om Venom 1 gir deg langt flere poeng, med hele Andross’ hær som står klar til å gi deg en varm velkomst, ikke sant? Vel, nei. Hvis du gjør det riktig, gir Venom 2 enda høyere poengsum, men det er naturligvis vanskeligere å oppnå.

Nå vet du sikkert at for å tjene en medalje må du ikke bare nå målpoengsummen for hvert nivå, men du må også holde de tre lagkameratene dine i live og i full vigør (eller hva enn hver skapning nå gjør). Vel, det er den første utfordringen i dette nivået, for Star Wolf-teamet, med sine splitter nye skip, vil ikke gjøre det lett for deg og vil forfølge hver av lagkameratene dine for å skyte dem ned. Så du må slutte å fokusere på Wolf eller den som angriper deg, og umiddelbart komme til unnsetning for den som roper om hjelp.

Men det slutter ikke der, for hvert Star Wolf-medlem du skyter ned gir deg hele +50 poeng… hvis det er du som skyter dem ned. Du skjønner vel hvor dette bærer hen, ikke sant? Den største utfordringen er nettopp det: det er opp til deg, Fox, å ta ut alle fire motstanderne, for hvis du mister fokus i et par sekunder og de er innenfor angrepsavstand, vil det være lagkameratene dine som tar ned sine respektive fiender. Uten dette vil du ikke få den nødvendige medaljen.

Hvordan låser du opp alle de alternative rutene?

Noe av det mest fascinerende med « Star Fox » har alltid vært hemmelighetene i form av alternative veier gjennom galaksen. Det finnes massevis av dem, og før i tiden pleide vi å oppdage dem nesten uten å legge merke til det mens vi spilte, men nå registrerer « Star Fox » for Switch 2 opplåsingen av alle rutene som en egen prestasjon, så her er hva du må gjøre hvis du mangler en bestemt rute.



Corneria: Redd Falco, passér gjennom de 7 steinringene og ødelegg angrepsfartøyet.

Meteo: Fly gjennom alle de 7 energianomaliene (ormehullsgenvei til Katina).

Sektor Y: Fullfør oppdraget med minst 100 poeng.

Katina: Ødelegg Saucerene før tiden renner ut.

Fichina: Beseir Star Wolf før tiden renner ut.

Zoness: Ødelegg alle de 36 radarbøyene uten å bli oppdaget.

Sektor X: 1. Beseir Spyborg før den skyter ned Slippy (se «Hvordan låse opp Titania» tidligere i denne guiden). 2. Åpne og pass gjennom de 4 energiportene (ormehullsgenvei til sektor Z).

Sektor Z: Ødelegg alle de 6 Copperhead-missilene før de skader Great Fox.

Macbeth: Vri alle de 8 sporskiftene og det siste skinneskiftet.



Hvordan kan jeg mangedoble poengsummen min på hvilken som helst planet?

Det er to nøkler til å score langt flere poeng enn antallet fiender som angriper deg ved første øyekast. Nemlig:



Ødelegg grupper av fiender med ett enkelt ladet skudd. Bomber teller ikke. Denne teknikken gir +1, +2, +3 osv., avhengig av hvor mange ekstra fiender den teller som nedskutt. Med andre ord: Hvis du ser et par og tar dem ned med vanlige skudd, er det to poeng. Hvis du gjør det med et komboskudd, blir det 2+1=3. Det vanskelige her er å skyte i akkurat riktig øyeblikk (for eksempel når sommerfuglene samler seg i en klynge)... eller å ha nok tid til å gjøre det mens kameraet skyver deg fremover i de forhåndsbestemte baneseksjonene.

Å få flere fiender til å dukke opp som tidligere var skjult. Noen ganger må du tenke på fiendeskipene som insekter. Fluer, mygg eller veps – hvis du skremmer dem bort eller forstyrrer reiret deres, kommer de ut i det åpne. For å gjøre dette må du holde utkikk etter strukturer som ser mistenkelige ut og prøve å manøvrere gjennom dem. Smale åpninger, vertikale sprekker, buer... Å fly på denne måten vil føre til at flere fiender dukker opp, vanligvis i grupper som du kan ta ut med et ladet skudd.



Tips : Hvis du har låst deg fast på feil mål og vil bytte for å treffe hele gruppen, hold nede L+R for å avbryte låsingen.

Hvordan kan jeg få mer enn 220 poeng på Corneria?

Vent litt, 220 nedskytninger? Er det i det hele tatt mulig? På normal vanskelighetsgrad? Hva snakker du om? Vel, ja: Gi aldri opp, stol på instinktene dine og alt det der. Selv om rekorden min på 3DS var 212 poeng, har jeg nå slått den, og på Corneria kan du score 220 – og til og med noen få til – hvis du øver nok. Og jeg skal fortelle deg hvordan du oppnår denne bragden trinn for trinn. Her er et godt eksempel:

Sørg nå for at du har lært deg de to nevnte nøklene til å maksimere poengsummen din på hvilken som helst planet. Når teorien sitter godt, kan vi gå videre til den praktiske siden. For å takle hvilken som helst planet i jakten på maksimal poengsum, må du dele og erobre. Bortsett fra de to halvdelene som skilles av Checkpoint, kan vi i Corneria skille ut flere tydelig adskilte seksjoner. I hver av dem må du oppnå en minimumspoengsum; hvis du ikke har gjort det, må du bare starte på nytt igjen og igjen uten å nøle.

Slik liker jeg å se på Corneria:

17 når du kommer hit.

Velkomstseksjonen : Du må ha 17 poeng når du er ferdig med seksjonen på åpent hav, før du går inn mellom fjellveggene. Den eneste utfordringen er å ta ned det første paret som er adskilt (gå til øverste venstre hjørne av skjermen for å avfyre det ladede skuddet) og deretter treffe et sentralt skip i gruppen på fem. Inntil du har oppnådd 17 poeng her, må du starte på nytt.

100+ ved sjekkpunktet.

Byen i flammer : Du må score rundt 100 poeng før sjekkpunktet. Dette er den vanskeligste delen av nivået, fordi du kan generere mange ekstra fiender. Fra forrige punkt må du nøye stille opp de fire sommerfuglene som møter deg i byen. Deretter må du passere gjennom de to vertikale, brennende kløftene (først til venstre, deretter til høyre) og ta ut hver gruppe med ladede skudd. Bruk bremsene! så mye som mulig for å sikre at du ikke lar noen grupper gå uskadet; ikke la noen Garuda-roboter stå igjen med vanlige skudd, og prøv å tilpasse flymønstrene deres for å ta ned par av grupper underveis.

160+ når Falco utfordrer deg.

Utgangen fra Corneria : 165 poeng før Falcos utfordring. I den siste delen av Corneria må du time bruken av brems og boost ned til millimeteren. Så snart du passerer sjekkpunktsirkelen, avfyrer du ditt ladede skudd mot trioen til venstre uten å treffe Falco, og tar deg deretter umiddelbart av resten. Hvis du gjør det riktig, vil du kunne bremse for å ta ut gruppene, og så snart nedkjølingstiden er over, akselerere for å redde Falco i siste øyeblikk. Den gode nyheten er at det ikke koster deg noe å prøve på nytt fra sjekkpunktet.

185+ for å passere gjennom fossen.

Fossen : 185 poeng når du passerer gjennom vannforhenget. Ja, hvis du har fulgt instruksjonene våre og flyr ganske jevnt, Fox, bør du kunne ta ned alle fire Sky Bots under steinbueutfordringen uten problemer. Senk farten litt før den første og bland inn salver med ladede skudd. Men! Før du tar en dukkert, er det et triks. Sikt til venstre på skjermen mens du blir presset mot fossen, og avfyr opptil tre ladede skudd for å samle drap langs det som ville vært standardruten gjennom nivået til Granga-sjefen.

205+ når du kommer til sjefen.

Bombardement : 205 før angrepsfartøyet. Hvis du har gjort alt riktig så langt, kan du nå planetens alternative sjef med over 200 poeng. Vi har foreløpig scoret 209 mot vår rekord på 220 (1+10). Så snart du passerer gjennom vanngardinen, lås deg fast på de flygende fiendene som dykker ned og avfyr en søkende bombe – dette er mer effektivt enn et ladet skudd, siden de er så spredt. Du vil da ha tid til å avfyre en ny bombe for å rydde skjermen, men spar et ladet skudd til den siste gruppen i nivået: hvis du venter til de har samlet seg, kan du lett oppnå +4 eller +5.

Og du, hvor mange poeng klarer du å oppnå på Corneria?

Tips for flerspillermodus

I de tidlige dagene av nettspill er det første og viktigste tipset vi kan gi deg å spille med venner. For det første fordi det er mye morsommere, spesielt hvis du bruker GameShare og de pelskledde avatarene. Men fremfor alt fordi en godt koordinert gruppe utgjør en enorm forskjell på nettets slagmark. Ellers ender alle spillerne bare opp i et kaotisk «alle mot alle», og det du ønsker her er for eksempel at én spiller holder seg i utkanten og tar ut motstandere, mens en annen flyr lavt mot målet og en tredje gir dekning. Taktikker som dette vil gjøre deg ustoppelig.

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Hvordan kan jeg fullføre Holoviewer og tilpasse pilotens kampbanner?

Holoviewer er en herlig, leksikonlignende ny funksjon som tilfører en mengde « Star Fox »-lore til det du allerede vet, inkludert bakgrunnsinformasjon om karakterer og fiender, steder, historiske hendelser (her kan du gå tilbake til prologen og James McClouds fall) og mye mer.

Men å fullføre den er ganske vanskelig, for mens de første profilene lett låses opp ved å spille gjennom kampanjen, låse opp ruter og tjene medaljer, blir de vanskeligere tilgjengelige ved å fullføre normale og ekspertutfordringer.

Det samme gjelder de kuleste bakgrunnene og emblemene til ditt Battle Mode-banner på nettet og til og med karakterene du kan bruke i innstillingene for karakteravatarer. Med andre ord: For å fullføre « Star Fox » 100 % på Switch 2, må du tjene alle medaljene og ruter på «Normal» og «Expert», samt fullføre alle utfordringene på begge vanskelighetsnivåene. Videre oppnås visse emblemer ved å fullføre online-kamper eller prestasjoner i «Battle Mode».

Merk: Noen bakgrunner og emblemer for kampbannerne er også eksklusive ved å skanne amiibo-figurer fr Star Fox -serien (Fox McCloud, Falco Lombardi og Wolf O’Donnell).

[Under utvikling...] Sist oppdatert: 25. juni 2026.