Splatoon Raiders Tips og råd til de vanskeligste tidskjøringsnivåene

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Splatoon Raiders er en ny versjon av Splatoon-serien for Nintendo Switch 2 som utvider spillmodusen Salmon Run til en fullverdig kampanje, med «raids» du kan spille alene eller sammen med opptil fire personer. Det finnes et fint utvalg av nivåer; noen krever at du finner skatter på slutten og dreper fiendene som står i veien for deg, men de desidert morsomste nivåene er tidsprøvenivåene, der du befinner deg i en liten arena og må samle inn så mange Power Eggs (som faller fra beseirede fiender) som mulig før tidsfristen går ut.

Det er i disse nivåene at « Splatoon Raiders viser sitt fulle potensial: kaotiske, hektiske kamper som presser deg til det ytterste og krever at du er svært godt forberedt, lærer fiendens mønstre og tenker så effektivt som mulig for å samle alle eggene i tide.

Siden dette er de mest utfordrende nivåene i « Splatoon Raiders, spesielt i de siste delene av historien og etter at spillet er fullført, vil vi i denne « Splatoon Raiders-guiden gi deg noen tips og råd for å takle disse nivåene, selv om disse gjelder for alle typer « Splatoon Raiders-nivåer.

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Splatoon Raiders tips for tidsbegrensede nivåer

Gadgets er nøkkelen til hele spillet

Gadgets erstatter de tradisjonelle sekundærvåpnene, som bomber. Selv om spillet i utgangspunktet virker enkelt nok, vil du i de senere nivåene og etter spillet oppdage at nøkkelen til å mestre spillet og overleve hordene av fiender er å bruke gadgetene smart, og å ha dem fullt utstyrt med deler som passer din stil og strategi. De kan til og med være viktigere enn våpenet ditt!

Gadgets blir mer enn bare sekundærvåpen: de er også nøkkelen til å komme seg ut av farlige situasjoner. Et typisk raid vil foregå slik: skyt så mange lakser som mulig til du går tom for blekk og/eller blir fullstendig omringet mens du venter på at gadgeten skal lade seg opp igjen, bruk den deretter til å beseire mange fiender på en gang, eller hopp deg ut av faren slik at du kan helbrede deg, fylle på blekk, finne et tryggere sted og starte prosessen på nytt. Dermed er gadgetene ikke bare et våpen, men et forsvarsverktøy for å overleve lenger!

Husk at selv om du i utgangspunktet bare kan bære én gadget, kan du låse opp opptil tre plasser for å utstyre dem (L, R og A) etter hvert som du får flere og flere power-egg og oppgraderer tankene dine (to ganger hver).

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Hold deg til ditt foretrukne våpen, men bytt tank ofte

Liker du ikke ruller, pensler, ladere eller paraplyene? Greit, det er helt i orden å holde seg til det samme hovedvåpenet hele tiden, siden de ikke utvikler seg på samme måte som tankene, som oppgraderes jo mer du bruker dem (våpen kan oppgraderes ett om gangen hvis du har ressursene). Og, som vi sa, er gadgetene nøkkelen til spillet, derfor er tankene, som avgjør hvilke gadgeter du kan utstyre deg med, også svært viktige.

Den første halvdelen av spillet er generelt ganske enkel, og du vil ofte føle deg overlegen. Bruk disse nivåene til å prøve ut så mange forskjellige gadgets og stridsvogner (Kraft, Hastighet og Taktisk) som mulig. Se på det som en eksperimenteringsfase, der du kan prøve forskjellige gadgets og se hvilke du liker best.

Men det er enda viktigere å bytte stridsvogn – og dermed gadgets og spillestil – ofte: mange nivåer krever at du fullfører minst ett av dem med alle tre tankene, inkludert nivåene etter rulleteksten, så hvis du vil låse opp alt spillet har å tilby, er det best å prøve å bruke alle tre tankene ofte, slik at du har dem oppgradert (med alle tre utstyrsplassene fylt) når du når etter-spillet. Husk at stridsvognene oppgraderes jo flere kraft-egg du tjener med dem, og hver stridsvogn kan bare oppgraderes to ganger.

Kompisene dine utvikler seg også

Det samme skjer med kompisene dine fra Deep Cut (Shiver, Frye og Big Man): jo oftere du tar dem med deg på roboten, desto sterkere blir båndet mellom dere. Vi er ikke sikre på hvor mange ganger du må ta dem med for å styrke båndet, men vi opplevde at det gikk i samme tempo som for stridsvognene.

Hver kompis kan «oppgraderes» tre ganger: hver gang får du en ny, morsom skriftrull, og den tredje gangen de «oppgraderes» (du oppnår maksimal båndstyrke med dem), vil også deres spesialtrekk, eller «Showstopper», bli betydelig forbedret.

Let etter hemmelige nivåer

Mange nivåer har skjulte kompasser som lar deg finne skjulte nivåer på kartet. Det er en av de raskeste måtene å stige i nivå på, siden hver gang du fullfører et av disse nivåene, får du en ferdighetsbok med et automatisk ferdighetspoeng klart til bruk!

Kall på utforskningsroboten din for å hoppe i sikkerhet

I løpet av de første nivåene lærer du hvordan du kaller på utforskningsroboten med X og bruker den til å hoppe høyere. Selv om dette i utgangspunktet bare virker nyttig i enkelte plattformseksjoner, kan det være livreddende i de tøffeste kampene. Ikke glem at du kan bruke den! Kall den frem med X – den vil forårsake litt skade når den lander – og bruk den deretter til å hoppe vekk fra faren når du ser at du er omringet, før det er for sent.

Automatisk utløsning ved treff: Du kan aktivere gadgets automatisk

Du kan oppgradere gadgetene dine med deler du finner i nivåene eller kjøper i basen din (i Shivers Gadget Workshop). De fleste handler om å øke skade, rekkevidde og redusere nedkjølingstid... men mange har én spesifikk funksjon du kun kan skaffe deg i Shivers Workshop, og det er «Auto Trigger on Hit.

Dette betyr at hver gang du treffer en fiende, vil gadgeten utløses automatisk. Dette kan være interessant for gadgets som ligner på bomber (som Booyarang, Spinwheel eller de fleste fra Tactical-tanken), der det ikke spiller noen rolle når du utløser dem, siden de vil forårsake stor skade så lenge det er fiender i nærheten, og på den måten sikrer du at du bruker dem så mye som mulig.

Og siden de er de eneste som ikke tar opp plass i gadget-sporene dine, er det helt valgfritt – det er opp til deg om du vil bruke dem eller ikke. Etter min erfaring pleide jeg å utstyre den til gadgeten jeg hadde tilordnet A-knappen, for i praksis å slippe å trykke på den knappen i det hele tatt (i et spill der hvert halve sekund teller, hjelper det å frigjøre frontknappene).

Spar ett spesialtrekk til sjefen

Spesialtrekkene fra kompisene dine utgjør ofte forskjellen mellom å mislykkes og å lykkes. De lades opp etter hvert som du samler inn flere kraft-egg, så du bør prøve å utløse dem minst én gang i hver fase.

Mitt råd er at du i den andre fasen (i nivåene med tre faser) skal lade opp spesialtrekket, men ikke kaste det bort – spar det i stedet til den siste fasen, for å bruke det helt i starten mot minibossen og påføre enorm skade med en gang, samtidig som du frigjør plass til å lade det opp igjen under kampen.

Beveg deg i sirkler

For å fullføre tidstestene spiller det ingen rolle hvor mange fiender du beseirer: du må samle inn krafteggene. Du vil ofte befinne deg i situasjoner der du beseirer en fiende som slipper kraftegg, men ikke klarer å hente dem fordi de er omgitt av fiender eller ligger i et svært farlig område.

Det gode er at de ikke forsvinner, så det er ikke så travelt å samle dem så lenge du har orden i hodet. Det er her spillet blir overraskende strategisk: det handler ikke bare om å skyte og drepe, men om hvordan du beveger deg, når du bruker hjelpemidlene, og den beste måten å gjøre det på er å alltid være i bevegelse – aldri bli for lenge i samme posisjon. Så ikke bekymre deg for mye hvis du ikke samler inn eggene – du kan alltid komme tilbake senere. Bare ikke for sent...

Ikke samle inn kraft-egg mens du utfører et spesialtrekk!

Til slutt har jeg lagt merke til at når du bruker spesialtrekket til kompisen din, tømmes ladestangen for trekket sakte. Naturligvis vil du ønske å lade den opp så fort som mulig for å få et nytt spesialtrekk ved å samle inn power-egg, men hvis du gjør det mens trekket er i gang, vil power-eggene du samler inn gå til spille. Vent til baren er helt tom, og hent deretter eggene!

Har du andre spørsmål, tips eller forslag til « Splatoon Raiders? Gi oss beskjed i kommentarene!