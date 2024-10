Guild Esports offisielt solgt til DCB Sports LLC

HQ

Vi har visst en stund at Guild Esports har vært i ferd med å utforske oppkjøpsmuligheter, alt etter at det David Beckham-støttede, London-baserte laget slet økonomisk og samlet over 2 millioner pund i økonomiske forpliktelser. Dette oppkjøpet er nå gjort offisielt, ettersom Esports Insider bekrefter at det amerikanske investeringsselskapet DCB Sports LLC har snappet opp Guild for så lite som £ 100,000, om enn mens de også spiser opp gjelden.

Det nevnes at etter at denne avtalen er fullført, har administrerende direktør Jasmine Skee sagt opp jobben sin på Guild, mens Derek Law og Brian Stockridge vil fortsette som ikke-administrerende direktører for å se selskapet gjennom denne overgangen.

I et brev om oppkjøpet skriver Guild: "Til tross for fortsatte anstrengelser har Guild uttømt alle alternative innsamlings- og finansieringsmuligheter som ville gjort det mulig for selskapet å fortsette driften i sin nåværende form. Styret mener derfor at transaksjonen er det beste alternativet for selskapet, gitt dets nåværende finansielle stilling og virksomhetens forventede fremtidige kapitalbehov."

Alt dette skjer i forbindelse med at Guild nylig har bygget et stort hovedkvarter i London og også inngått en omfattende avtale med Sky.