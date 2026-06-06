Guild Wars 3 offisielt bekreftet av ArenaNet

Godt over et tiår etter den første lanseringen av Guild Wars 2, får den utrolig populære MMO-serien en helt ny oppføring, som bekreftet på Summer Game Fest. ArenaNet gikk på scenen for å ta oss med tilbake til en fantasiverden, der vi vil ha kontroll over vår egen skjebne, sammen med millioner av andre spillere.

Traileren viste ikke mye, bortsett fra en karakter som rir på et fantastisk ridedyr gjennom et livlig skoglandskap. Vi ser dem sammen med noen få andre spillerkarakterer, inkludert en bjørn og to andre fyrer i rustning. Det virker som om det er en mye lysere, mer håpefull verden i Guild Wars 3, og setter litt innfall tilbake i fantasy MMO-en vår.

ArenaNets studiosjef Colin Johanson gikk på scenen etter traileren, hvor han sa at det kommer til å bli den neste utviklingen av MMORPG-sjangeren. Publikum så ut til å være enige, og vi får selv sjekke ut spillet høsten 2027, når betaversjonen lanseres. Dessuten er en konsollversjon allerede bekreftet, ettersom Guild Wars 3 også kommer til PS5.