Guillermo del Toro beskriver Hayao Miyazaki som vår tids Mozart

HQ

The Boy and the Heron, Hayao Miyazakis nyeste film, har blitt mottatt med stor begeistring av både det japanske publikummet og kritikerne. Mange hyller den som et av skaperens beste verk. På filmfestivalen i Toronto fikk filmen sin internasjonale snikpremiere og ble introdusert av ingen ringere enn Guillermo del Toro, en mann som tidligere har uttrykt sin kjærlighet til animasjon og som beskriver Miyazaki som vår tids Mozart.

Under den innledende presentasjonen før filmen ble vist, sa han:

"Animasjon er film, og kveldens film går utover det. Animasjon er vanskelig. Vi er privilegerte nok til å leve i en tid der Mozart komponerer symfonier. Miyazaki-san er en mester av den kaliberen, og vi er så heldige som får være her... Han har forandret mediet han startet i, revolusjonert det, bevist om og om igjen at det er et enormt kunstverk."

Dessverre for oss her på den andre siden av dammen ser det ut til at det vil ta til neste år før The Boy and the Heron får premiere, men hvis du befinner deg i USA, kommer filmen på kino der den 8. desember.

Gleder du deg til Miyazakis siste film, og hvilke av hans filmer ligger ditt hjerte nærmest?