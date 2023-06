Guillermo del Toro dropper live-action - satser på animasjon fremover

HQ

Den anerkjente regissøren som blant annet har gitt oss Nightmare Alley og The Shape of Water har visst blitt helt lei av Hollywood. For etter å ha fått flere drømmeprosjekter avvist av gigantselskapene planlegger del Toro å legge live-action-filmer bak seg. og i stedet fortsette med animasjonsfilmer.

I et intervju med The Hollywood Reporter forteller han hvor frustrerende situasjonen er og hvilke enorme drittsekker man stadig må forholde seg til. Del Toro går til og med så langt som å sammenligne filmskaping i Hollywood med å spise et bæsjesmørbrød, men oppfordrer samtidig unge filmskapere til å stå på sitt, tro på ideene sine og ikke gi seg.

"De sier fortsatt nei til meg. I løpet av de siste to månedene har de sagt nei til fem av prosjektene mine. Så det går ikke over. Å lage film er som å spise et smørbrød med dritt. Det er alltid dritt, men av og til får du litt mer brød.

Produktiviteten i forhold til innsatsen din vil forbli frustrerende vanskelig og frustrerende lang. Og du vil alltid støte på drittsekker. Men tro på historiene du vil fortelle, og vent til noen vil kjøpe dem."

Del Toro nevner også i intervjuet at han tror (og håper) at nylige animasjonssuksesser som The Super Mario Bros. Movie og Spider-Man: Across the Spider-Verse vil åpne opp for flere uvanlige, eventyrlige animasjonsprosjekter.