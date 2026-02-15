Guillermo del Toro har et gotisk western-inspirert Greven av Monte Cristo-manus klart

HQ

Det er ingen hemmelighet at regissør Guillermo del Toro har en stor forkjærlighet for alt som har med klassisk litteratur og gotisk skrekk å gjøre, og Frankenstein-regissøren har derfor avslørt at han har et svært lovende trumfkort i samlingen sin, som han har lagret i nesten tre tiår.

Som svar til en fan som håpet at del Toro ville gjenforenes med sine Frankenstein-stjerner Oscar Isaac, Jacob Elordi og Mia Goth for å lage en filmatisering av Greven av Monte Cristo, svarte regissøren og avslørte at han har et slikt manus i lommen, et manus som ble skrevet i samarbeid med Gudfaren-skaperen Francis Ford Coppola. Det er også et veldig unikt premiss, ettersom det har en gotisk western-vri, en veldig del Toro-tilnærming til en så berømt historie.

Del Toro forklarer: "Jeg har manuset! Som vi utviklet sammen med Francis Coppola i og rundt 1997-1998, og det er en gotisk western!"

Selv om dette er spennende, er det også verdt å merke seg at del Toro har en hel filmografi med filmer som aldri ble laget, inkludert en tredje Hellboy-film. Men ville du sett en gotisk westernfilm om Greven av Monte Cristo?