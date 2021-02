Du ser på Annonser

For et par uker siden skrev vi om den åpne betaen til det kommende fightingspillet Guilty Gear Strive, som skulle vare fra 19. til 21. februar. Hvis du synes det var for kort tid har vi nå gode nyheter til deg.

Nylig annonserte nemlig utvikleren Arc System Works at de utvider betatesten for alle deltakere, og den varer heller nå til 23. februar klokken 15:59.

Guilty Gear Strive lanseres den 9. april.