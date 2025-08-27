Guinness World Records feirer 70 år med rekordbrudd

HQ

Guinness World Records feirer sitt syttiende år med å sette søkelyset på sine prestasjoner. "I dag er det vår 70-årsdag, og hvem er vel bedre til å tenne kakelysene enn verdens korteste kvinne, Jyoti Amge", skrev Guinness World Records på X.

Fra uvanlige utfordringer som det raskeste sekkeløpet på 400 meter eller flest high-fives på et halvt minutt, til mer feirede milepæler som historiske fødselsdager eller musikalske prestasjoner, fortsetter organisasjonen å sette søkelyset på menneskelige ambisjoner i alle former.

Organisasjonens historie begynte som en måte å løse pubdebatter på, og har siden utviklet seg til å bli et globalt arkiv over forbløffende prestasjoner som inspirerer nye generasjoner til å flytte grensene for hva som er mulig. Og i dag markerer vi 70 år med å bevise at plater kommer i alle former og størrelser.