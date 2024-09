Guinness World Records Gamer's Edition er tilbake

HQ

I en periode fantes det en Gamer's Edition ved siden av den årlige boken Guinness World Records, som skulle dokumentere og fremheve noen eksepsjonelle og interessante spillrekorder. Serien forsvant imidlertid for noen år siden, noe som fikk mange til å lure på om den noen gang ville komme tilbake. Det har den heldigvis gjort.

Faktisk er en ny bok allerede ute, ettersom Guinness World Records Gamer's Edition 2025 har sluppet. I den kan vi forvente en rekke bemerkelsesverdige rekorder og til og med de første Gamer's Edition Awards som ser ut til å kreditere og feire Best New Game, Best Esports Athlete, Best New Soundtrack, og mer.

Siden boken er ute nå, kan du gå til lokale forhandlere for å hente et eksemplar og finne ut hvem som for øyeblikket har rekorden for Tallest Gundam Cosplay, Largest Mechanical Wings on a Cosplay Costume og The Largest Collection of The Legend of Zelda Memorabilia.

Dette er en annonse: