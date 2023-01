Gulag vil gå tilbake til røttene i Call of Duty: Warzone 2.0 sesong 2

HQ

Et av områdene som har inneholdt mest kritikk helt siden Call of Duty: Warzone 2.0 debuterte i november 2022, var Gulag, som for tiden er en 2v2-kamp der spillerne kjemper for en sjanse til å komme tilbake til Battle Royale-handlingen. Valget om å legge 1v1 bak seg til fordel for 2v2 har ikke akkurat gått så bra med fansen, og mange har etterlyst en retur til den klassiske formelen.

Mens sesong 2 av Call of Duty (vi kaller det bare Call of Duty når det gjelder både Warzone 2.0 og Modern Warfare II) ikke kommer før litt senere enn planlagt på grunn av en nylig forsinkelse, har Infinity Ward og Raven Software ertet hva vi vil være i vente for når den debuterer, inkludert en Gulag-oppdatering.

Som nevnt i en nylig tweet, vil 1v1 Gulag-kamper være tilbake. Det er ingen omtale om 2v2 vil være borte permanent eller på samme måte hva som vil skje med den nåværende Gulag-formelen (dvs. kartet, Jailer og så videre), men den gode nyheten er at du nå kan stole utelukkende på dine egne evner for å få deg tilbake til handlingen, og ikke samarbeid med en spiller du sannsynligvis aldri har møtt eller hørt om før.

Vi får vite mer om endringen når neste blogginnlegg kommer fra Call of Duty neste uke.