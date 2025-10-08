Gull når rekordhøye 4000 dollar

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at gull for første gang har passert 4000 dollar, noe som forlenger et historisk rally drevet av geopolitiske spenninger og forventninger om lavere renter i USA. Edelmetallet har vært en av de sterkeste verdiene i år, godt hjulpet av sentralbankkjøp, innstrømming i gullbaserte ETF-er og en svekket dollar. Politisk uro i flere regioner har bidratt til å gjøre gull til en trygg havn, samtidig som investorene vurderer innvirkningen den pågående nedstengningen av den amerikanske statsforvaltningen har på de økonomiske indikatorene. Andre edelmetaller steg også, og sølv, platina og palladium hadde en solid økning. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!