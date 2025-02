Gummy BearsBungies MOBA-Smash Bros.-prosjekt kan vises i dag på State of Play

Det har gått litt over en måned siden vi først hørte om MOBA-prosjektet som ble utviklet hos Bungie, kalt Gummy Bears. Mens mesteparten av teamet var opptatt med å finpusse og legge til innhold til Destiny 2: The Final Shape, skilte rundt 40 utviklere seg fra hovedstudioet for å fokusere på dette Super Smash Bros.-inspirerte prosjektet, med et prosentbasert helsesystem i stedet for helsestenger. Det har vært sparsomt med detaljer så langt, men nå ser det ut til at vi kommer til å få mange av dem, ettersom The Game Post, den samme kilden som først avslørte prosjektet, hevder at vi kan få se det avduket i dag på State of Play.

HQ

Gummy Bears er, ifølge lekkasjene vi har, et MOBA-prosjekt rettet mot et yngre publikum enn Bungie er vant til, og kanskje er det også derfor det har blitt ryktet av kilder nær Vandal at de også forbereder kunngjøringen for en hypotetisk Nintendo Direct denne måneden og påfølgende utgivelse på Nintendo Switch 2, selv om den siste delen må tas med en klype salt.

Forhåpentligvis vil vi være i klarhet i kveld, når State of Play starter kl. 22:00 GMT / 23:00 CET.