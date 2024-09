Det er seks år siden vi så New Gundam Breaker, det siste spillet i Breaker-serien, som dessverre fikk en dårlig mottakelse. Heldigvis ser det ut til at Bandai Namco har lyttet til kritikken, og med det nye hovedspillet Gundam Breaker 4 har de funnet formen igjen. Det er også første gang den nummererte Breaker-serien har blitt utgitt i Vesten og første gang den har vært tilgjengelig på Nintendo Switch, som er versjonen denne anmeldelsen er basert på.

Hvis du ikke er kjent med Gundam, kan vi kort oppsummere at det handler om gigantiske roboter eller mechs som er involvert i ulike kriger og slag. Dette varemerket som startet så langt tilbake som i 1979 er enormt og dreier seg om Gunpla, som er byggesett for plastfigurer som står for en stor del av figursalget i Japan. Disse Gunpla er også i fokus på Gundam Breaker 4.

Spillet kan nok best beskrives som et beat 'em up/hack and slash i oppdragsform med rollespillelementer. Historien som introduserer hele opplevelsen er kanskje ikke den sterkeste vi har sett, men den er interessant nok til å holde spillet flytende fra oppdrag til oppdrag. Det foregår i en verden der karakterene spiller en betaversjon av Gundam Breaker 4, og her møter vi nye venner av alle slag som vi danner en klan med og prøver å komme til topps på topplistene. Men jeg vil tro at de fleste som spiller denne typen spill ikke synes at historien er det viktigste, men at det i stedet er kampsystemet og muligheten til å bygge og modifisere Gunpla som står i sentrum.

Heldigvis leverer spillet på begge fronter, og modifikasjonsmulighetene er utrolige. Du kan bygge stort sett alt du kan tenke deg, så hvis du vil bygge en spesifikk plastfigur kan du gjøre det. Hvis du heller vil gjøre som jeg gjorde og feste alle de mest allsidige og kraftige elementene, kan du også gjøre det. Delene er delt inn i hode, overkropp, høyre arm, venstre arm, ben, rygg, skytevåpen (for venstre og høyre hånd), nærkampvåpen for begge hender, skjold og andre deler som gir noen forskjellige bonuser. Det er altså mulig å ha et hode fra en Gundam TR-1, en kropp fra Epyon og ben fra ZZ Gundam. De ulike delene kan enten kjøpes i spillets butikk for opptjent valuta eller finnes etter kampene som bytte fra de ulike motstanderne du overvinner, og alle delene har forskjellige egenskaper, så hvis du vil ha den sterkeste, må du kanskje gå på kompromiss med et perfekt utseende.

Kampsystemet, på den annen side, klarer å oppnå noe veldig uvanlig. Det er litt repetitivt, men Gundam Breaker 4s kampsystem er så bra at det egentlig ikke spiller noen rolle. Joda, jeg skulle gjerne sett noen andre typer kampalternativer enn de få som er tilgjengelige, men det er noe tilfredsstillende ved å slakte ned Gunpla etter Gunpla med rifle og nærkampvåpen.

Du deltar i kampene med opptil et par følgesvenner og møter tre bølger av motstandere. Den siste er alltid en slags boss, og de morsomste er enorme monstre som det tar lang tid å beseire. Noen ganger er oppdraget, som du velger fra en liste i hub-verdenen, å forsvare et objekt ved å nedkjempe alle robotene før de har ødelagt objektet, og andre ganger handler det rett og slett om å nedkjempe en stor gruppe fiender eller et par kraftigere fiender med en haug med mindre hjelpere som distraksjon. Du kan også spille mot andre Gunpla-operatører offline ved å kjempe mot dem i et datastyrt spill. Her er det alltid gøy å se og bli inspirert av hva andre har funnet på, og deretter prøve å beseire dem.

Dessverre skjer alt dette bare i 30 fps på Switch, noe som er litt trist når det er tilgjengelig i 60 fps for alle andre plattformer. Mens jeg er inne på temaet utseende, er det rett og slett ... bra. Det er ikke noe som vil blåse deg av banen, men det er fortsatt bra nok til at det ikke er en distraherende faktor under spillingen. Lydmessig er det heller ikke noe å klage på. Musikken er som regel helt grei, og historien har taleinnspilt dialog for alle karakterene bortsett fra de spillbare hovedkarakterene, og alle gjør jobben sin bra her.

Etter feiltrinnet med New Gundam Breaker er jeg glad for at Bandai Namco fikk Breaker-serien på beina igjen. Det er ikke noe mesterverk, men kampsystemet (om enn repetitivt) er utmerket, og du kan sitte og bygge Gunpla i timevis. Forhåpentligvis vil utviklerne fortsette å gi ut denne serien i Vesten, for jeg tror jeg har blitt bitt av Gundam-basillen.