Gundam Rogue Orbit har blitt annonsert

Bandai Namco ser virkelig ut til å ha fått sving på sakene når det gjelder mekanisert kamp med massive krigsmaskiner. For et par år siden, etter noe som føltes som en evighet, slapp de endelig en ny del i Armored Core-serien, og nå er det på tide med mer action i enda større skala.

Gundam Rogue Orbit Armored Core ble annonsert under gårsdagens Summer Game Fest, og Bandai Namco lovet oss at vi "blir piloten du er født til å være", i rollen som stjernepiloten RE-X, og i tillegg til en spennende trailer med Gundam-piloter som kjemper mot enorme monstre, fikk vi også en foreløpig utgivelsesdato satt til 2027 for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

Sjekk ut den første traileren nedenfor.