Gungrave Gore er tilbake med en fullstendig nyinnspilling av tittelen fra 2022, nå kjent som Gungrave Gore Blood Heat

Husket du å sjekke ut Gungrave Gore tilbake i 2022? Hvis ikke (og det er kanskje best slik, for det gjorde ikke mye for å imponere oss), vil du snart ha et alternativ for å sikre at du ikke går glipp av den høylytte, actionfylte volden.

Som en del av Xboxs Tokyo Game Show Broadcast, har vi nettopp blitt introdusert til Gungrave Gore Blood Heat, som er en full nyinnspilling av 2022-spillet som er bygget på Unreal Engine 5 og som ser ut til å være en "forbedring av det som kom før."

Xbox Wire-blogginnlegget dedikert til spillet forklarer: "Gungrave Gore Blood Heat er en fullstendig nyinnspilling av Gungrave Gore fra 2022, og tar alt fansen elsker med serien, og det spillet spesielt, og presser det videre for den moderne tiden. Selvfølgelig ble det også tatt hensyn til tilbakemeldinger fra spillerne. I bunn og grunn er dette fortsatt et stilig tredjepersons actionskytespill der du meier ned horder av fiender i en symfoni av kuler.

"De nye systemene som er lagt til, bevarer arven, samtidig som de gir en moderne og mer eksplosiv følelse. Vi har jobbet på mange områder, inkludert nivådesign, bevegelse, grafikk, spillerinteraksjoner og kampsystemet - alt ved Gungrave Gore Blood Heat er en forbedring i forhold til det som kom før."

Vi får også vite at dette spillet ser ut til å bli "skarpere, raskere og blodigere enn noensinne", og at fans som har vært med lenge bør føle seg hjemme i det, mens "nykommere kan hoppe rett inn i historien takket være en frittstående fortelling som ikke krever forkunnskaper fra tidligere spill." Dette er fordi det er en fortsettelse av sagaen og et startpunkt på samme tid.

Det er ingen utgivelsesdato i tankene for spillet ennå, men vi blir fortalt at det vil bli lansert på PC og Xbox Series X/S.