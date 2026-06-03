Gunnar Optiks Alienware Bermuda Triangle

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Gamingbriller får deg kanskje til å tenke på et par futuristiske briller som lar deg spille favorittspillene dine i en slags ultimate AR/VR, men disse linsene er ikke langt unna i en fjern fremtid, ettersom Gunnar Optiks har levert brille etter brille i lengre tid. Det er stilig tilbehør som møter viktig funksjonalitet, og ettersom flere av oss tilbringer enda mer tid foran skjermen enn noen gang før, er vi i økende grad på jakt etter måter å forebygge permanente skader, sårhet og tretthet.

Jeg har skrevet om et par av Gunnars spesifikasjoner tidligere. Cyberpunk 2077 Dex-brillene var stilige og futuristiske, med kantede glass som virkelig fikk paret til å føles som om de var et tilbehør stjålet fra Night City og brakt tilbake i en tidsmaskin. Alienware Bermuda Triangle har også et futuristisk design, men der Dex' briller har titaninnfatninger som man forventer av en som ofte får brillene sine slått av seg, er Alienware-brillene mye lettere, med plastinnfatninger som hviler på ørene dine.

Plasten føles kanskje litt mindre luksuriøs enn metall, men den lettere følelsen på ørene er kjærkommen når du bruker briller over lengre tid. Jeg bruker vanligvis ikke briller til daglig, så ørene mine er ikke vant til å ha et par på ørene. Selv om det føles som om du bytter bort litt luksus på innfatningene ved å ha plast, er designen likevel strålende funksjonell og veldig stilig. De små Alienware-logoene er fint plassert, og brillene har et flott utseende generelt.

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De geometriske, omsluttende glassene er dristige og føles som om de er tatt rett ut av et 90-tallsmagasin som spådde hva vi alle ville ha på oss om femti år. Estetikken er generelt ganske minimalistisk. Det er ikke mange bjeller og fløyter å se på når du tar brillene ut av det stilige, hvite etuiet, men det er med hensikt. Jeg er alltid tilhenger av gaming-merchandise som ikke skriker til folk at du elsker å spille videospill, og denne passer rett inn i den kategorien. Den er undervurdert, men jeg liker kontrasten mellom de mørke innfatningene og de ravfargede linsene. Det er også mulig å tilpasse brillene med justerbare neseputer, noe som gir ekstra komfort i kombinasjon med de nevnte lette innfatningene.

Når vi snakker om Gunnar Optiks, ser vi selvfølgelig ikke bare på noen stilige solbriller. Grunnen til at vi går nærmere inn på disse brillene, er at de er spesielt utviklet for å hjelpe deg med å blokkere blått lys og skadelig UV-stråling. Enten du sitter mange timer bak et skrivebord og stirrer på en skjerm, eller bare ønsker å spille i en lengre periode uten at øynene dine blir skadet, er disse brillene et fint tilbehør å ha. Jeg synes at Alienware Bermuda Triangle gir et eksepsjonelt klart syn. Synsfeltet er også sterkt, og takket være den lette designen merket jeg knapt at jeg hadde dem på, selv etter mange timer med spilling. Da jeg tok dem av, innså jeg hvor annerledes det føles å se på en skjerm uten dem. Jeg har aldri sett noe lignende som Gunnars linseteknologi, og den fortsetter å imponere meg selv om jeg bruker disse brillene i timevis. Noe jeg la spesielt merke til med disse brillene, var at de zoomet inn synet ditt, slik at du mye lettere kan lese tekst og se detaljer på skjermen.

Dessverre er disse brillene ikke tilgjengelige med styrke, så du må kanskje lete andre steder i Gunnar Optiks sortiment hvis du er ute etter et par smarte briller med styrke som kan hjelpe deg med å unngå det irriterende blå lyset. Jeg vil også si at selv om den lette designen absolutt er verdsatt, så er ikke selve designet noe som skiller seg ut for en som ikke er en stor Alienware-fan. Det er på en måte poenget, men det er også derfor det er vanskelig å anbefale disse i forhold til et annet par av Gunnars briller, med mindre du har en spesiell forkjærlighet for Alienware. Men hvis du er en slik person, og du er lei av at øynene dine plages av blått lys og skadelig UV-stråling, føles Gunnar Optiks briller igjen som et tilbehør du bør se nærmere på. De er ikke de billigste brillene på markedet, men de er gjennomgående stilige og, enda viktigere, effektive.

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