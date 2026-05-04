Gunnar Optiks, brillemerket som markedsfører seg på å lage både stilige og trygge solbriller og briller, har i lengre tid tatt steget inn i en verden av spillcrossovers. Det har blitt laget briller modellert etter Borderlands-, The Witcher- og Fallout-karakterer, i tillegg til en håndfull andre IP-er. Utvalget er nøye, for det virker som om Gunnar Optiks ikke bare ønsker å oversvømme markedet med massevis av solbriller i ulike fargepaletter, men har et nøkkelmotiv i tankene når de henvender seg til eller blir kontaktet for samarbeid. Hvis du vil ha et eksempel på dette, føles Cyberpunk 2077 Dex-brillene fra Gunnar Optiks som om de passer perfekt.

Det er mange Cyberpunk 2077 -figurer som bruker solbriller, og de fleste av dem holder seg litt lenger enn Dex. Det betyr ikke at den truende Night City-fikseren ikke setter spor etter seg, men Johnny Silverhand har også solbriller, og er uten tvil spillets mest ikoniske karakter. Men hvis vi snakker om Cyberpunk 2077s mest ikoniske briller, vil jeg gi prisen til Dex' solbriller, og Gunnar Optiks har gjort en strålende jobb med å gjenskape dem omtrent femti år før de blir tatt på av fikseren.

Som dere ser, er jeg ikke akkurat en dobbeltgjenger av Night City-fikseren Dexter DeShawn.

Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex er designet i samme stil som du ser i spillet, og har overdimensjonerte, kantede skjoldglass med en finish i magnesiumlegering. De er lette, men med en førsteklasses følelse som du forventer av briller som koster over 100 pund. Det er imidlertid hyggelig å se at Gunnar Optiks ikke bare tjener penger på folks forkjærlighet for Cyberpunk ved å skru opp prisen. Som vi skal komme tilbake til, er det mange tilleggsfunksjoner som gjør disse brillene til et smart kjøp for gamere, eller alle som bekymrer seg for at for mye skjermtid skal ha en negativ effekt på øynene deres. Selv om du ikke har tenkt å vise deg frem i byen med disse brillene, kan du fortsatt finne mange bruksområder for dem.

Det ville imidlertid være bortkastet å ikke vise frem Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex, for det er et par flotte solbriller. Jeg fikk den ravfargede linsefargen i min prøvemodell, som har en ganske gulaktig farge, slik at øynene dine kan sees gjennom brillene. Som den som kanskje har trofeet for å ligne minst på Dexter DeShawn, var jeg litt bekymret for hvordan de ville se ut på meg, men etter å ha brukt dem en stund og prøvd dem med forskjellige antrekk, føles 90-tallsfuturismen merkelig passende for meg, og jeg trekker meg ikke tilbake i speilet når jeg tar meg selv i å ha dem på. De ravfargede max- eller solbrillene kan gi deg et mer Dex-aktig utseende, men brillene ser like eksklusive ut som de føles, selv om du ikke tror du vil matche dem til å begynne med.

Apropos stil, du får også med noen flotte tilbehør som en del av kjøpet. En Night City-inspirert rengjøringsklut i mikrofiber (noe jeg har brukt sparsomt med tanke på at den smussavvisende teknologien på brillene gjør en så god jobb med å forhindre flekker), og et briljant unikt pufferjakke-lignende erme for å holde brillene trygge. Disse små detaljene vil sannsynligvis ikke være avgjørende for kjøpet ditt, men de viser at Gunnar Optiks legger stor vekt på å tilfredsstille fansen og få samarbeidet til å omfatte mer enn bare et par stilige briller.

Som jeg sa tidligere, handler disse brillene ikke bare om stil, og de har en bredere funksjonalitet som gjør dem spesielt attraktive for gamere. Gunnars linseteknologi bekjemper skadelig UV-stråling og blokkerer også blått lys. Jeg har ikke bare brukt disse brillene for å se hvordan de ser ut i forbindelse med denne anmeldelsen, men jeg har tilbrakt timevis med dem tålmodig på neseryggen. Jeg har jobbet, spilt, sett på TV og til og med sett på film. Du legger merke til brillene, men det er i stor grad på grunn av filteret linsene gir deg, som blokkerer blått lys og gir alt en varmere, mykere glød. Vekten er der og tilstede, men brillene er lette nok til at hvis du finner noe distraherende å gjøre, er det lite sannsynlig at du legger merke til dem i det hele tatt.

Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex er designet for en ganske spesifikk bruker. Noen som vil ha store, skrytende briller, og som også tenker på den praktiske bruken de vil ha av dem i det daglige. De er de mest unike brillene jeg har sett fra Gunnar Optiks' gaming-samarbeid, men som de andre er de utrolig stilige og funksjonelle. Jeg elsker alltid gaming-merch som ikke skriker "I AM A GAMER" til alle innenfor en mils radius, og disse brillene gjør nettopp det. De er rett og slett kule, og gir deg et flott tilbehør til antrekket samtidig som du slipper å bli sliten i øynene.