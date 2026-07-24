Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Militech-briller

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Jeg har nå anmeldt flere forskjellige par spillbriller fra Gunnar Optiks. Enten du er en som sitter ved skrivebordet og skriver foran en skjerm i timevis, eller om du er en gamer som opplever at øynene blir slitne og irriterte etter lange økter med en kontroller i hånden, får Gunnars teknologi for å blokkere blått lys og forhindre skjermtretthet alltid sin del av ros. Selv sammenlignet med programvare du kan installere på PC-en din, som f.lux, for å forhindre øyeutmattelse, gjør Gunnars briller en betydelig bedre jobb, etter min mening.

Stilmessig kan brillene variere ganske mye, og i de ulike anmeldelsene jeg har skrevet, har jeg ofte brukt designet som et hovedpunkt for ros eller noen ganger kritikk, for å veilede folk mot hvilket par de bør velge fra det som nå er et ganske omfattende utvalg. Gunnar fokuserer imidlertid ikke bare på de ikoniske Amber-linsene, men har også en rekke linsetoner du kan velge mellom når du skal velge briller. Når det gjelder Cyberpunk 2077 Militech-brillene, kan du også få en solbrillevariant, noe som fikk meg til å se hvordan den linsetonen står seg i forhold til den vanlige Amber-tonen jeg har opplevd så langt.

Når jeg tenker på Militech-fraksjonen i Cyberpunk 2077, tenker jeg dessuten ofte på solbrillene deres som, ja, solbriller med mørkt fargede glass. Før vi går inn på sammenligningen av glassfargene, skal jeg som vanlig bruke litt tid på å snakke om designet på Cyberpunk 2077 Militech-brillene. De føles som om de er hentet rett ut av spillet. Fargepaletten med onyx og gult er brukt veldig bra, de føles lette uten å virke billige, og glassene i skjoldstil gir meg følelsen av at jeg bare mangler en militæruniform for å være fullstendig cosplay-klar. I likhet med de andre brillene som er tilgjengelige i Gunnars samarbeidsserier, får du også noen spesielle samleobjekter med Cyberpunk 2077 Militech-brillene.

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Et mørkt, militærgrønt etui holder brillene trygge og gir kjøpet ditt enda mer personlighet. Jeg var stor fan av den puffer-lignende posen som fulgte med Cyberpunk 2077 Dex-brillene, samt Alienware Bermuda-modellen, men jeg er glad for at Gunnar ikke har gjort det til standardalternativet fremover. Man bør ikke bedømme et par briller ut fra etuiet de oppbevares i, men hvis du går den ekstra milen for å bruke 100 dollar på et par Gunnar Optiks – spesielt med et design inspirert av et spill du elsker – setter man virkelig pris på den lille ekstra detaljen. Det samme gjelder posen og kluten du får med. Alt er pent preget med Militech-logoen, i det livlige fargevalget med gult og skoggrønt. Selv om disse brillene kanskje er litt mer åpenbart inspirert av et spill enn noen av de andre modellene på Gunnars nettside, faller Cyberpunk 2077 Militech-brillene likevel helt klart inn i kategorien spillmerch som fokuserer mer på stil enn på å sørge for at alle rundt deg vet hvor stor fan du er.

Nå over til selve glassene, og hvordan de står seg i sammenligning. Jeg har ikke hatt to par Cyberpunk 2077 Militech-briller, hovedsakelig fordi teknologien som brukes i Amber- og Sun-glassfargene, så vidt jeg vet, i stor grad er den samme uansett hvilke rammer brillene kommer i. Derfor brukte jeg Fallout Lucky 38-brillene mine som sammenligningsgrunnlag. Hvis du er ute etter en kort, rask oppsummering, har solfargen på Militech-brillene – ikke overraskende – en overlegen blokkering av utvendig lys, men klarer ikke halvparten så godt å holde blått lys ute som de ravfargede glassene. Men det bør sies at solfargen gjør en solid jobb med å blokkere lys generelt.

Hvis du er litt usikker på å bruke et par briller utendørs som kan få deg til å se litt storøyd ut med de gulaktige glassene, kan det være bedre å velge en variant med solfarge. Men hvis du virkelig er ute etter den blålysblokkerende teknologien og ønsker å redusere belastningen på øynene, vil du ha større nytte av Gunnars standardbrune linser. Det høres ganske opplagt ut at solbrillevariantene er best egnet til bruk ute, men jeg opplever også at de ravfargede glassene gjør en grei jobb med å blokkere sollys. De vil ikke være nok til å stoppe absolutt all gjenskinn, men det ville jeg heller ikke forvente.

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Hvis du utelukkende er ute etter stil og utseendet til et nytt par solbriller, er solfargen sannsynligvis det beste valget. Det føles imidlertid som om du kanskje går glipp av det som gjør Gunnar Optiks’ briller så unike. Merket er tydeligvis stolt av alle sine linsfarger, og har god grunn til å være det. Jeg kan uten videre anbefale begge deler, og tror at det til syvende og sist kommer an på personlig preferanse og hvilken linsefarge som passer best til et par briller. Jeg har ennå ikke prøvd Amber Max-fargen som Gunnar også tilbyr, så kanskje det er verdt å gjøre en ny sammenligning senere.