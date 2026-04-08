Gunnar Optiks lanserer et nytt samarbeid med Cyberpunk 2077 for å gi liv til en legendarisk fikserbrille

Gunnar Optiks, brillemerket som ofte samarbeider med noen av våre favorittspill og IP-er, har levert enda et par flotte briller. Etter å ha samarbeidet med CD Projekt Red om The Witcher-brillene, designet i stil med Ciri og den hvite ulven Geralt av Rivia, har selskapet nå kastet seg over den dystopiske fremtiden til Cyberpunk 2077.

Det finnes mange kule briller på Cyberpunk 2077, men få skiller seg mer ut enn de til den legendariske fikseren i Night City, Dexter DeShawn. Brillene fra Gunnar ser ut som om de er tatt rett ut av spillet, og kommer med selskapets patenterte teknologi for blokkering av blått lys for å redusere belastningen på øynene ved lange timer tilbrakt på Cyberpunk 2077. Brillene er laget av en magnesium-aluminium-legering, noe som gjør dem lette og slitesterke, og er tilgjengelige i variantene Amber, Amber-Max og solbriller, og de leveres med reseptbelagte briller hvis du har behov for det.

I tillegg til selve brillene får samlere også med noen kjekke ting på kjøpet, for eksempel et nytt polstret hylster til brillene, inspirert av spillet, og en rengjøringsklut som også fungerer som et kart over Night City. Se alle fargene på Dexter DeShawn-brillene nedenfor, og ta en titt på Gunnar-serien her.

