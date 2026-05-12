Gunnar Optiks presenterer nye Alienware-spillbriller

Vi har kanskje ikke flygende biler eller roboter som gjør alle husarbeidene våre (ennå), men Gunnar Optiks' unike brillemerke kan absolutt få deg til å føle at du lever i fremtiden. Vi har sett merket samarbeide med IP-er før, som Fallout, The Witcher og Cyberpunk 2077, men nå har Gunnar slått seg sammen med et annet stort spillmerke, Alienware, for å levere de nye Bermuda Triangle-brillene.

Gunnar har allerede et samarbeid med Alienware om å levere Roswell-brillene, men Bermuda Triangle gir oss større, omsluttende skjoldglass, samt blå armer med Alienware-logoen, med samme utseende som Roswell. Du får også Gunnar Optiks' teknologi for blokkering av blått lys i glassene, noe som betyr at disse brillene fungerer som mer enn bare et motetilbehør.

Hvis du vil vise frem din kjærlighet til Alienware-riggen eller tilbehøret ditt, får du imidlertid muligheten til det med Bermuda Triangle, ettersom de leveres med en unik bærepose og en rengjøringsklut i mikrofiber. Sjekk ut brillene selv på Gunnars nettsted.

