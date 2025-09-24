Gunnar Optiks samarbeider med Blizzard for noen nye Sylvanas-spesifikasjoner

HQ

Gunnar Optiks har samarbeidet med Borderlands, Fallout, The Witcher, og nå fortsetter de å samle store spillfranchiser og karakterer i solbriller som om de var uendelige steiner med et nytt par briller inspirert av ingen ringere enn Sylvanas Windrunner.

Den tidligere lederen av Horde har fått sine signaturfarger i den slanke solbrilledesignen, komplett med sølvfargede aksenter. Denne slankere versjonen av Wayfarer-brillene kommer også til en litt rimeligere pris på 84 dollar.

Som alltid med disse crossover-brillene kan du få en samleklut, et brilleetui og etui sammen med brillene dine, og du kan også få dem som briller med styrke. Hvis du ønsker å tilføre et snev av Windrunner til livet ditt, kan du sjekke ut disse brillene på Gunnar Optiks' nettside her.

