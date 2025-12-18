Gamereactor

Fallout (Amazon)

Gunnar Optiks viser frem nye Brotherhood of Steel-briller for å feire Fallout sesong 2

Hvis du vil ta tilbake ødemarken, er det få nyanser som passer deg bedre.

Fra Borderlands til The Witcher, Gunnar Optiks har ofte samarbeidet med våre favorittspillserier for å gi oss spesialdesignede briller. Merket har allerede samarbeidet med Fallout en gang tidligere, og for å feire lanseringen av den andre sesongen har vi nå fått et nytt par briller å se på.

Fallout Brotherhood of Steel-brillene blokkerer blått lys fra spill- og databriller og er en flott måte å holde skadelig lys borte fra øynene på, samtidig som de gir deg en distinkt stil. De er modellert etter Power Armour-rustningen som brukes av Brotherhood of Steel-medlemmene, og har et robust metallutseende.

De kommer i et reseptbelagt par, uten resept, og som solbriller og vil koste $ 99 MSRP. De kan forhåndsbestilles på Gunnars nettsted nå, og i en begrenset periode får du en gratis Gunnar mystery box hvis du kjøper enten Brotherhood of Steel-brillene eller Vault 33-brillene.

