Gunnar Optiks viser frem sitt nyeste gaming-samarbeid med nye Witcher-solbriller

HQ

Gunnar Optiks begynner å bli godt kjent for sine spillsamarbeid. Med design basert på blant annet Fallout og Borderlands, tar brillemerket nå steget ut på kontinentet med sine nye solbriller med Witcher-tema.

To design inngår i dette samarbeidet, White Wolf og Ciri. Begge parene har en veiledende pris på $ 99, og leveres med et samleretui, klut, reiseveske og tolv måneders garanti. White Wolf-designet har en innfatning i rustfritt stål, børstet nikkel og lær, med et robust utseende og Wolf-skolens emblem etset inn i selve innfatningen.

Ciri-designet har en rundere innfatning, med børstet gull og rustfritt stål pakket inn i skinn. Du får et annet samleetui, klut og etui med disse brillene, og du vil få øye på et litt mer elegant design inspirert av Ciris sverd Zirael.

Enten du er på jakt etter monstre å drepe eller bare vil beskytte øynene dine under spillmaraton, kan Gunnars nye serie ikke gi deg katteøyne som en Witcher, men den kan hjelpe deg til å føle deg som en.

Dette er en annonse: