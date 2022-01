Guntech 2 får actionfylt lanseringstrailer

Veteranen Jani Penttinen sluttet å lage videospill, men da barna hans senere oppdaget at han en gang var en utvikler, installerte han Unity-grafikkmotoren, lærte alt om det og begynte å lage spill igjen. Resultatet ble twinstick-shooteren Guntech.

Nå er oppfølgeren sluppet, og vi har lanseringstraileren. Denne actiontittelen fokuserer på co-op så vel som et ganske tungt lydspor komponert av Westwood-legenden Frank Klepacki, og du kan se videoen nedenfor.

Guntech 2 har et progresjonssystem som lar deg og vennene dine oppgradere skipene deres, og beskrives av utgiveren som følger:

"Guntech 2 is a side-scrolling shoot'em up with detailed 3D environments. The game is a retro game to the heart, taking classic gameplay elements from the 80s and 90s and bringing them to modern touch screens and game controllers."

Spillet er nå tilgjengelig på PC og Xbox.