Guntouchables oppnår 2 millioner spillere i løpet av de første 24 timene

Da Game Swing lanserte sin kooperative roguelike-tittel Guntouchables, kunngjorde utvikleren at debuten ville bli justert med et 24-timers langt gratis å beholde-vindu der spillerne kunne legge spillet til samlingen sin uten å pådra seg en kostnad og beholde det for alltid.

Etter lanseringen 7. august har Game Swing og utgiveren Ghost Ship avslørt at dette har vært en stor suksess, ettersom Guntouchables allerede har passert to millioner spillere. Dette betyr i praksis også to millioner leverte eksemplarer.

"Å gi bort spillet gratis var et stort sjansespill for oss", sier Martin Kai Sommer, administrerende direktør i Game Swing. "Som indie-studio er det utrolig vanskelig å fange folks oppmerksomhet, og vi hadde virkelig tro på Guntouchables' kvalitet. Vi har blitt overveldet av den positive responsen fra spillerne, og vi har jobbet hardt for å levere et spill som både lojale og nye spillere kan ha glede av i årene som kommer. Dette er det perfekte spillet å ta med en venn til, så vi håper å se flere bli med på apokalypsen fra nå av!"

De som fikk tak i en gratis kopi, vil være glade for å vite at dette bare er begynnelsen på Guntouchables -reisen, da Game Swing lover en plan etter lanseringen som inkluderer gratis oppdateringer og endringer som er formet på tilbakemeldinger fra samfunnet. For alle som er interessert i dette, men som ikke sikret seg et gratis eksemplar, er den gode nyheten at Guntouchables er svært rimelig priset til £4,49/$4,99/€4,99.