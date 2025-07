Gunzilla Games bekrefter ny runde med oppsigelser

HQ

Gunzilla Games, utvikleren bak free-to-play cyberpunk battle royale Off The Grid, har gått gjennom sin andre permitteringsrunde i løpet av de siste tre månedene, ettersom selskapet fortsetter å gå gjennom en restruktureringsprosess.

Som rapportert av Insider Gaming, har Gunzilla Games 'ansatte lagt ut på LinkedIn at de har blitt permittert og søker arbeid. Nøyaktig antall ansatte som er permittert er ukjent, men rundt et halvt dusin ansatte har vært vokale om deres avgang.

Off The Grid er et battle royale-spill i en cyberpunk-fremtid der spilleren forvandler seg selv til en drapsmaskin ved å bytte ut forskjellige kybernetiske lemmer og oppgraderinger. Spillet støtter også en NFT-markedsplass, og selv om det har hatt hype generert fra store streamere, er vi fortsatt usikre på når det vil bli brakt ut. Steam har for øyeblikket spillet oppført for en lansering i juli 2025, men det virker usannsynlig.