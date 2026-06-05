Gutter bør få en annen undervisning enn jenter på skolen, mener Englands tidligere landslagssjef Gareth Southgate

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Utdanningssystemet bør endre måten det behandler gutter og jenter på, mener Sir Gareth Southgate, tidligere landslagssjef for det engelske fotballandslaget. Spesielt bør det ta hensyn til de "grunnleggende forskjellene" mellom gutter og jenter, og endre måten det undervises på.

I en tale på BBC Radio 4's Today sa Southgate at en "litt annerledes tilnærming" kan være nødvendig for å få mest mulig ut av unge mennesker, uavhengig av kjønn. Etter å ha laget en dokumentar om unge menn som sliter med å finne arbeid, og spesielt sett på tilfeller av dem som gjorde det dårlig på skolen, sier Southgate at mangel på skikkelig utdanning kan føre til dårlig mental helse og tap av identitet for unge menn når de går ut av skolen.

Southgate mener også at gutter trenger sterkere rollemodeller i dag, og kritiserer påvirkere som "lurer unge menn til å tro at suksess måles i penger eller dominans." Southgate ønsker ikke å se endringer i hvordan utdanningssystemene og arbeidslivet kan styrke unge kvinner, og sier "det foregår et strålende arbeid for å skape bedre muligheter for kvinner". Han mener det ikke bør være enten eller.

"Vi har tatt øynene bort fra noen av de problemene som menn møter gjennom livet, og vi må begynne å tenke på hvordan vi tar tak i dem, i tillegg til problemene for kvinner og jenter," sa han.