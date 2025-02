Guy Pearce forakter Memento: "Jeg er en dritt i den filmen"

Den snart 60 år gamle Guy Pearce har spilt i en rekke filmer opp gjennom årene, og ble nylig hyllet for sin prestasjon i The Brutalist, en birolle som ga ham en Oscar-nominasjon. Men til tross for suksessen er skuespilleren fortsatt svært selvkritisk - særlig når det gjelder noen av hans tidlige verk. Memento er en av dem, en film som mange elsker, men som Pearce selv forakter dypt. I et intervju med The Times uttalte han følgende :

"Jeg så Memento her om dagen, og jeg er fortsatt deprimert. Jeg er en dritt i den filmen. Jeg hadde aldri tenkt det før, men jeg gjorde en Q&A på Memento tidligere denne måneden og bestemte meg for å se filmen igjen. Men mens den gikk, innså jeg at jeg hater det jeg gjorde. Og så alt dette med at en sjef i Warners var grunnen til at jeg ikke har jobbet med Chris igjen? Det falt sammen. Jeg vet hvorfor jeg ikke har jobbet med Chris igjen - det er fordi jeg ikke er god i Memento."

Tidligere spekulasjoner om at bitre Warner Bros.-ledere var grunnen til at han aldri jobbet med Nolan igjen, er noe han nå avviser. I stedet legger han skylden helt og holdent på seg selv.

Hva synes du om Pearces prestasjon i Memento- god eller dårlig?