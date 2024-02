Guy Ritchie skal regissere en spinoff-serie av Ray Donovan.

Paramount har offisielt bestilt en Ray Donovan-spinoffserie som vil være løst inspirert av hovedserien som hadde Liev Schreiber i hovedrollen og gikk i syv sesonger. Den vil bli kjent som The Donovans, og for å bringe serien til liv har produksjonsgiganten hentet Guy Ritchie til å regissere og produsere serien, alt for at den etter hvert skal komme på Paramount+.

Ifølge The Hollywood Reporter har synopsis for The Donovans allerede blitt delt, med denne uttalelsen: "Med de mektigste klientene i Europa vil The Donovans se familieformuer og omdømme stå på spill, merkelige allianser utfolde seg og forræderi rundt hvert hjørne; og selv om familien kanskje er Londons mest elitære fixere i dag, betyr virksomhetens natur at det ikke er noen garanti for hva som er i vente i morgen."

Så mens Ray Donovan var basert i LA, kommer The Donovans til London, og det er utvilsomt derfor de har fått en av Storbritannias mest kjente krimregissører til å sette sitt unike preg på serien. Dette blir Ritchies andre forsøk på å lage TV, etter serien The Gentlemen som lander på Netflix neste uke.

Det sies at The Donovans til og med vil ha premiere på Paramount+ senere i år, noe som tyder på at serien er godt i gang med produksjonen (kanskje til og med ferdig). Det er ikke oppgitt noen eksakt dato for premieren.