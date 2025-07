Guy Ritchie trekker seg fra Road House 2

HQ

Road House 2 er fortsatt en topp prioritet for Amazon MGM Studios, men det ser ut til at den planlagte regissøren av filmen ikke har den samme listen over prioriteringer. Guy Ritchie, som tidligere ble annonsert til å styre oppfølgeren, er ikke lenger knyttet til prosjektet.

Deadline rapporterer at Ritchie har forlatt filmen, men det er ikke gitt noen spesiell grunn til hvorfor han ikke lenger er tilknyttet. Road House I filmen, som er en reboot av filmen fra 1989 med Patrick Swayze i hovedrollen, spiller Jake Gyllenhaal hovedrollen som Dalton, en tidligere UFC-fighter som blir dørvakt på et veikro i Florida Keys.

Manuset til Road House 2 kommer fra Will Beall fra Bad Boys: Ride or Die, og Amazon vil sannsynligvis ønske å finne en ny regissør så fort som mulig for å kapitalisere på de millioner av seere som den første filmen har ført til.