Guy Ritchies London-baserte krimserie med Tom Hardy i hovedrollen får premiere i 2025

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Guy Ritchies Ray Donovan spinoff-serie ville gå over til noe annet. Vi kan nå legge til at dette er bekreftet, ettersom Paramount har delt massevis av nye detaljer om hva filmskaperen jobber med neste gang og når den kommer på SkyShowtime.

HQ

Vi blir fortalt at serien vil dreie seg om to stridende familier med base i London, og at det er et organisert kriminaldrama som vil se Tom Hardy lede og vises sammen med Pierce Brosnan og Helen Mirren.

Vi vet at Hardy skal spille rollen som Harry Da Souza, en "profesjonell megler på vegne av Harrigan-familien", mens Brosnan og Mirren spiller Conrad og Maeve Harrigan, der førstnevnte er "lederen for en svært vellykket irsk forbryterfamilie med base i London som Harry jobber for" og sistnevnte er "Conrads kone og Harrigan-familiens matriark".

Så selv om dette ikke lenger vil være en Ray Donovan -serie, har den et lignende oppsett og tema som det prosjektet, ettersom dette også vil handle om en profesjonell fikser.

Vi vet ennå ikke den faste utgivelsesdatoen for dette showet, og heller ikke det faktiske navnet, men vi vet at det vil debutere på SkyShowtime i 2025.