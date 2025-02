Guy Ritchies Paramount + krimdramaserie er kjent som MobLand

Vi har rutinemessig rapportert om Guy Ritchies kommende Paramount + krimdramaserie, et prosjekt som opprinnelig startet som en Ray Donovan-spinoff satt i London. Siden den gang har det blitt noe lignende, men likevel annerledes, riktignok med Tom Hardy fortsatt i hovedrollen, sammen med Helen Mirren og Pierce Brosnan, og med Ritchie i regissørstolen.

Nå har Paramount avslørt massevis av tilleggsinformasjon om dette prosjektet, inkludert at det faktisk kommer mye, mye tidligere enn forventet. Vi vet endelig at den vil bli kjent som MobLand og at den vil debutere 30. mars på streamingplattformen i Storbritannia, USA, Canada og Australia, med en global lansering senere i år.

Vi har ennå ingen trailer eller bilder å dele, men det korte sammendraget legger til: "Som leder for en organisert forbryterfamilie er MobLand sentrert rundt Brosnans rollefigur, som kjemper om makten i et globalt forbrytersyndikat."

