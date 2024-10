Guy Ritchies Ray Donovan-serie er i ferd med å bli noe annet

HQ

I begynnelsen av 2024 ble det rapportert at Paramount hadde fått den britiske filmskaperen Guy Ritchie til å lage og regissere en Ray Donovan spinoff-serie som skulle dreie seg om et annet persongalleri og foregå i London. Det ser ut til at det ikke lenger vil være tilfelle, i hvert fall ikke helt.

Deadline har rapportert at Ritchies Ray Donovan spinoff er i ferd med å forvandles til noe helt annet og nytt. Serien har arbeidstittelen The Associate, og vil følge en samling av Londons mest elitære fikser og hans jobb med å betjene noen av de største forbrytelsessyndikatene og familiene i byen.

Tom Hardy er aktuell for hovedrollen som Harry, den aktuelle fikseren som navigerer i en verden der han tar på seg en jobb for en forbryterfamilie med Helen Mirren og Pierce Brosnan i spissen.

Det er uklart når The Associate kan debutere på Paramount+, ettersom hovedrollene foreløpig ikke er besatt, og innspillingen ser også ut til å ligge et godt stykke frem i tid. Kanskje dette til slutt vil ende opp med å bli en premiere i 2026 for streameren.