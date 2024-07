Gwyneth Paltrow reagerer på at Robert Downey Jr. vender tilbake til MCU

HQ

Det var mildt sagt høylytt på Hall H da Russo-brødrene (etter å ha avslørt at de kommer tilbake til de to neste Avengers filmene) avslørte at Robert Downey Jr. kommer tilbake til Marvel etter sin død som Iron Man, denne gangen som den onde Doctor Doom.

Dette har sjokkert mange fans, men samtidig er mange revet over å se Downey Jr. komme tilbake. Selv Gwyneth Paltrow, som spilte Tony Starks partner Pepper Potts, ser ut til å ha blitt overrasket da hun så nyheten og reagerte på skuespillerens innlegg på Instagram. Du finner hennes flotte kommentar i bildet under innlegget.