Gwyneth Paltrows skirettssak gjøres om til musikal

Tidligere i år ble Gwyneth Paltrow gjenstand for en heftig memeing, alt fordi hun måtte møte i retten for å forsvare seg etter å ha blitt tvunget inn i en rettslig kamp mot en optiker for en kollisjon de to hadde i skiløypa. Selv om selve premisset virket ganske vanlig, utviklet hendelsene i rettssaken seg raskt til å bli ganske latterlige, noe som førte til at skuespilleren ble memet i alle kanter.

Selv om rettssaken ble avsluttet for flere måneder siden, har produksjonsselskapet Awkward Productions bestemt seg for at hele situasjonen er moden for en musikalisering, og har nå kunngjort at de fra neste måned vil sette opp en Gwyneth Goes Skiing-musikal i London.

I følge Variety skal Linus Karp spille Paltrow i musikalen, mens Joseph Martin skal ta over rollen som Terry Sanderson, optikeren som kolliderte med Paltrow.

Forestillingen settes opp på Pleasance Theatre i London fra 13. desember og vil vare i 10 dager, og publikum må spille jurymedlemmer i saken.