H2O Audio Tri 2 Pro

Den nye H2O Pro Tri2, og det er litt av en opplevelse.

Ok, vi har in-ear, on-ear, nær øret, over øret, mellom øret, ingen steder nær øret, listen fortsetter. Det finnes bare så mange forskjellige måter å lage minihøyttalere på og plassere dem rundt øret. Så hva er det igjen å gjøre? Større drivere, mindre drivere, større støyreduksjon, mindre støyreduksjon, pass through, åpen akustikk... Ledninger eller ingen ledninger, vil det neste trådløse headsettet være et som er laget med morsekode eller røyksignaler? Hvordan kan vi fortsette å endre ting?

HQ

Inn med benledning. De fleste har ikke hørt om det før, men det er en teknologi der lydvibrasjonene går gjennom knoklene og inn i øret, i stedet for direkte inn i øregangen. Og det er en helt annen opplevelse. Jeg gjentar en fin beskrivelse fra en tidligere anmeldelse her på Gamereactor, en som ikke engang er skrevet av meg selv :

"Benledning betyr at apparatene først og fremst er ganske åpne, slik at de ikke trenger å gå inn i ørene som sådan, men sitter rett over, på venstre side av øreåpningen. Hele apparatet vibrerer da, og det er vibrasjonene mot hodeskallen som skaper lyden".

Dette er en annonse:

Så det har blitt laget hodetelefoner tidligere, som det fremgår av denne artikkelen, hvorfra jeg også har kopiert forklaringen på beinledning. Dette er imidlertid en nisje, ettersom de vanligvis er laget for svømmere og idrettsutøvere, og ikke alle liker den spesielle følelsen av å få vibrasjoner sendt gjennom beinene dine mens du lytter til Avril Lavigne og løper fem kilometer. En tenkt situasjon, ja.

På den annen side er det definitivt en fordel å ha denne typen lydoverføring, fordi du kan høre alt som skjer rundt deg. Øregangen er helt uhindret, og selv når den er på sitt høyeste, kan du fortsatt høre alt som skjer utenfor og føre en relativt normal samtale med omgivelsene - så normalt som det kan bli hvis du snakker med seksåringen din mens du får Metallica pumpet rett inn i skallen.

Så hva er fordelen med denne fremfor alle andre? Vel, først og fremst er prisen under prisen på alle andre hodetelefoner, og mens de tidligere anmeldte benledningshodetelefonene er rettet spesielt mot enten løpere eller svømmere, er dette en komplett pakke for alle. Det betyr at du kan betale for det uten å måtte ha mange forskjellige, og du får et førsteklasses hodesett. Den andre tingen med det er alle forholdene det kan brukes under. Det er vibrasjoner, og det må du definitivt venne deg til. Men det er ganske spesielt at du kan høre alt som skjer rundt deg mens du gjør alt annet. Jeg har brukt dem på kontoret, på familiearrangementer og mens barna mine har ropt til meg - og det er en stor fordel å kunne høre.

Jeg har prøvd den med en Motorola og en Samsung Galaxy, og av en eller annen grunn var mikrofonen ikke særlig høy når den var på Motorolaen... Jeg mistenker at det er jeg som har rotet til innstillingene, men mikrofonen fungerte fint på Samsung, så jeg konkluderer med at det ikke er noe å klage på der. Den er imidlertid fortsatt lav og har ikke støydemping. Men musikken spiller perfekt.

Dette er en annonse:

Spilling på neste nivå.

Og så kommer vi til hva jeg faktisk først og fremst bruker den til nå. Ja, jeg har vært ute og svømt med dem, og med den interne spillelisten er det genialt fordi jeg aldri mister Bluetooth-tilkoblingen, siden jeg ikke er avhengig av den. Men jeg satte den opp med en EPOS B20 bordmikrofon, og koblet den med Bluetooth til datamaskinen, mens jeg brukte en AceZone A-Rise for datamaskinlyd. Effekten er fantastisk. All kommunikasjon er direkte og flytende, og det påvirker på ingen måte min opplevelse av datamaskinlyden. Det føles (og er faktisk) som om de to lydene er adskilt fordi de kommer inn gjennom to kanaler.

Samtidig gjør det også kommunikasjonen mindre vanskelig fordi den er for seg selv. Jeg har også brukt den med telefonen koblet til H2O, noe som også gir en separasjon, men jeg har vært nødt til å legge til en ekstern mikrofon fordi A-Spire dekker H2Os egen mikrofon, ettersom hodesettet ikke akkurat er laget for dette. Jeg ser for meg at det kan finnes en hodesettprodusent som bygger den direkte inn i for eksempel et AceZone-hodesett eller noe lignende, slik at man kan bruke mikrofonen på den måten.

Først tar du på deg H2O...

...og så AceZone Aspire på toppen.

Og det er der vi er: H2O Pro Tri er et utmerket hodesett som virkelig bringer kvalitet, komfort og litt innovasjon til bordet til en svært rimelig pris. Den nærmeste konkurrenten er etter min mening Shockz Openrun Pro, men til nesten dobbelt så høy pris får du definitivt så mye mer for pengene at investeringen i for eksempel en ekstern mikrofon er lett å overse. En liten ulempe er at du må kjøpe ladeetuiet separat, men du kan leve uten det ettersom dette headsettet leveres med sitt eget etui, som er lett og elegant, men uten lading.

Og hvis du velger å være en innovativ gamer, er dette noe du bare må prøve: H2O-hodesett, ekstern mikrofon og et toppmoderne gaminghodesett. Alle har prøvd å spille med in-ears og hodesett på utsiden. Dette føles som neste nivå for meg.

Kort fortalt er beinledningsteknologien nå så avansert at vi enkelt kan bruke den i hverdagen. Det gir fordelen av å få lyden gjennom vibrasjon, men det tar litt tid å venne seg til det. Og det er kanskje ikke for alle, fordi det er en spesiell følelse. Men fordelen med å kunne ha på seg for eksempel to hodetelefoner som ikke forstyrrer hverandre, er ganske massiv hvis du gjør det i spillsammenheng, og i alle sammenhenger der du vil ha to separate lydkanaler som kan oppsummeres i øret ditt. Og når kvaliteten er så høy og prisen er omtrent den samme som en togbillett i disse dager, synes jeg det absolutt er verdt et forsøk. De nærmeste konkurrentene kommer ikke i nærheten av kvaliteten eller holdbarheten eller, for den saks skyld, vanntettheten til denne. Mikrofonkvaliteten kunne vært bedre, men på den annen side er den innebygde MP3-spilleren veldig fin. Dette hodesettet er for å lytte til ting mens du driver med sport - hvilken som helst sport.

Hvis mikrofonen hadde vært suveren og bærevesken hadde vært inkludert i prisen, ville dette vært en 10 av 10, men alt annet er giret opp til det maksimale, så definitivt en solid 9/10. Det er rett og slett noe å prøve!