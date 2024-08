Haak kommer ikke til Xbox på grunn av plattformkomplikasjoner

HaakIndie metroidvania-plattformspillet fra utvikleren Blingame og utgiveren OKJOY, kommer ikke til Xbox.

HQ

Spillere på Xbox -systemer hadde ventet spent på spillets ankomst, og de som jobbet med det, hadde gledet seg til å dele spillet og historien med disse nye spillerne, men nå blir det altså ikke noe av.

Teamet kunngjorde dette via spillets X-profil, og forklarte de gjentatte problemene de hadde møtt i forsøket på å portere spillet over, med Microsoft -tjenestene som kreves for å gjøre det fylt med bugs.

Teamet Haak sa: "Det som virket som en enkel prosedyre ble til et mareritt på grunn av mange feil i Microsoft Partner Center, som hindret oss i å fullføre kontoregistreringen.

"Til og med Microsofts supporttjeneste hadde feil, noe som gjorde det umulig å starte henvendelser om våre problemer. Dette er rett og slett utrolig for utviklere."

Og de fortsetter "I virkeligheten ville det ha tatt mindre enn to uker å portere Xbox -versjonen av spillet vårt, men vi brukte over 14 måneder på å prøve å 'søke om spillpublisering' og 'fullføre Microsoft Partner identity registration'.

"Denne opplevelsen har vært forferdelig fordi vi kan føle entusiasmen fra spillerne på Xbox, men likevel sliter vi med å løse problemene."

"Vi har ekstremt lite penger til utvikling, og vi har ikke råd til å vente lenger. Derfor har vi til slutt bestemt oss for å droppe utgivelsen på plattformen Xbox."

De avsluttet med å be spillerne om unnskyldning og berømme dem for energien og støtten de hadde gitt til utgivelsen: "Dette er første gang siden vi begynte å utvikle spill at vi har følt en så entusiastisk støtte fra spillerne.

"Vi er utrolig takknemlige overfor alle Xbox -spillerne som har tilbudt støtte og hjelp."

Vi får håpe at teamet på Microsoft tar kontakt og løser disse problemene, slik at mange flere spillere kan få glede av Haak i fremtiden.