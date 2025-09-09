Haaland scoret fem mål i Norges knusende 11-1-seier over Moldova i VM-kvalifiseringen

HQ

Erling Haaland spisset siktet mot Moldova i en historisk 11-1-seier over Moldova i VM-kvalifiseringen. Manchester City-stjernen scoret fem mål, Arsenal-kaptein Martin Ødegaard scoret ett, Thelo Aasgaard fra skotske Rangers scoret fire og Felix Horn Myhre fra Brann scoret det første.

Norge hadde 34 skuddforsøk, 18 på mål, og hadde 71 prosent av ballbesittelsen på Ullevaal Stadion i Oslo. Moldovas eneste mål var et selvmål av Leo Skiri Østigård fra Genoa.

Resultatet betyr at det er den største seieren noensinne med margin i en VM-kvalifiseringskamp for europeiske lag, på linje med Makedonia 11 - 1 Liechtenstein i 1996.

Moldova, som ligger nederst i gruppe 1, har tapt alle fem kampene, scoret 3 mål totalt og fått inn 25 mål. Landet er rangert som nummer 154 av 210 på FIFAs ranking, bak Guyana.

Norge, som er rangert som nummer 33 på FIFAs ranking, leder gruppe 1 med fem seire, foran Italia og Israel, og er på vei mot sin første store turnering siden UEFA Euro 2000, da de tapte i gruppespillet det året Haaland ble født. Deres siste verdensmesterskap var i 1998.