Haaland slår ut Brasil i en dramatisk kamp – Norge er i VM-kvartfinalen for første gang

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Norge har slått ut Brasil fra VM i en av de mest underholdende kampene så langt i turneringen (langt fra gårsdagens kamp mellom Frankrike og Paraguay), en spennende og nervepirrende kamp, dominert av Norge, men med betydelige sjanser for begge lag, som til slutt ble avgjort av Erling Haaland.

Haaland scoret to mål som viste seg å være avgjørende, for da tilleggstiden allerede var over, fikk Brasil et straffespark som ble forvandlet til mål av Neymar Jr. (hvem vet om dette blir hans siste VM-mål). Kampen varte i ett minutt til, og Brasil hadde sjansen til å utligne helt til siste sekund, men manglet den presisjonen de hadde savnet gjennom de foregående 100 minuttene.

Norge, som bare hadde nådd sluttspillet i VM tre ganger tidligere (åttendedelsfinale i 1938 og 1998, samt gruppespillet i 1994), er nå i kvartfinalen i VM, og Haaland ligger på delt førsteplass med Messi og Mbappé i kampen om Gullstøvelen, etter syv mål! Norge skal nå møte vinneren av kampen mellom Mexico og England.