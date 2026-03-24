Haas F1 Team avslører den spesielle lakken med Godzilla før Japans Grand Prix

TGR Haas F1 Team har avslørt den spesielle lakken som førerne Esteban Ocon og Oliver Bearman vil vise frem denne helgen i Suzuka, under Japans Grand Prix, som en del av et samarbeid med Toho. Begge førerne og teamsjef Ayao Komatsu avslørte lakken som skal pryde VR-26-bilen under et spesielt arrangement i Tokyo tirsdag morgen.

"Jeg føler at et samarbeid med Godzilla er noe bare Haas kan gjøre, vi gjør ting på vår måte, og det er virkelig noe helt spesielt", sa Bearman. "Dette samarbeidet er det første og det er virkelig spennende, det viser virkelig en del av hvem vi er som team og vår identitet, så jeg håper fansen liker denne morsomme lakken", la Komatsu til.

Denne spesielle lakken er hovedretten i et sesonglangt samarbeid med Toho og Godzilla, som avsluttes i USA Grand Prix i oktober, en uke før lanseringen av "Godzilla Minus Zero" 6. november, med Godzilla "på utstilling" for fansen å se.

Haas har også merchandise i begrenset opplag med logoene til Godzilla og F1-teamet, to t-skjorter og en hettegenser.

