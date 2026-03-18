Haas F1 Team og Godzilla går sammen om et sesonglangt samarbeid

Godzilla, monsterkongen, skal kjøre i Formel 1... i form av en spesiell drakt som Haas F1 Team skal bruke i Japans Grand Prix (29. mars). Haas og Toho har inngått en avtale om et sesonglangt samarbeid med en rekke "aktiveringer" i løpet av året, som vil omfatte "'integrert merkevarebygging' og annet innhold og merchandise på tvers av både sportslige og populærkulturelle sfærer."

Den første store delen av samarbeidet vil være en spesiell drakt til Japans Grand Prix neste uke, som førerne Esteban Ocon og Oliver Bearman skal bruke. Og senere, før USAs Grand Prix i Austin, vil Godzilla bli utstilt før lanseringen av "Godzilla Minus Zero" 6. november (oppfølgeren til Godzilla Minus One lanseres samme uke i Japan).

Haas-sjef Ayao Komatsu sa at "det er en ære å bringe et globalt ikon som Godzilla til denne sporten og aktivere over et viktig år for franchisen. Vi ønsker at fansen vår skal kombinere og feire med oss, da det vil være mye å engasjere seg i denne sesongen."

"Godzilla har kommet til å representere ukuelig kraft og motstandsdyktighet, en ånd som gir dyp gjenklang med Haas F1 Teams besluttsomhet om å stadig bryte gjennom barrierer. Gjennom dette samarbeidet kan du gjøre deg klar for at Godzilla herjer på verdens raskeste scene! Vi lover å gi en enestående opplevelse som vil begeistre fans av både Godzilla og Haas F1 Team over hele verden", la sjef for Godzilla hos Toho Co, Keiji Ota, til.

Japans Grand Prix 29. mars blir det siste før en lang pause i april på grunn av avlysningene av løpene i Bahrain og Saudi-Arabia, før sesongen er tilbake 3. mai i Miami.

Som store Godzilla-fans kommer vi til å følge nøye med på dette samarbeidet, som i likhet med F1s eget partnerskap med Disney har som mål å nå ut til et nytt publikum og få nye fans til sporten.