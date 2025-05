HABROMANIA, en ny tolkning av Alice i Eventyrland, har blitt kunngjort

Det er mange oppfølgere som aldri vil skje, og som videospillfans alltid vil angre på, for eksempel det nylige tilfellet med Respawn Entertaiments kansellerte Titanfall. Så er det de som etter mange års tigging om en ny del (forhåpentligvis) snart vil få den, slik tilfellet er med Half-Life 3. Og så er det de spillerne og utviklerne som er lei av å vente på noe som aldri kommer, og som bestemmer seg for å lage sin egen tolkning av konseptet med noe helt nytt.

Vi er ikke sikre på om soloutvikleren Sydney Collings (Symphony_Sonata) har spilt mye av American McGees to utgaver av Alice og Alice Madness Returns, men hennes kommende HABROMANIA ser ut til å bevege seg langs det samme konseptet.

HABROMANIA Alice Madness Returns er et skrekkinngytende rollespill der vi spiller som en sinnsforvirret 19 år gammel Alice som prøver å unnslippe et marerittaktig Eventyrland, helst med forstanden i behold. Tittelen tilbys som et episodisk eventyr som planlegger å lanseres som Early Access på Steam. Planen er å gi ut tre kapitler i året, med det første kapittelet som kommer i september 2025. Det fullstendige spillet, anslår de, vil være tilgjengelig i 2028 eller 2029.

Et veldig bredt vindu, men prosjektet ser veldig lovende ut i sin første trailer, som du kan se nedenfor.