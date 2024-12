Hackere finner hull i Krispy Kremes sikkerhet og går til cyberangrep

HQ

Doughnutkjeden Krispy Kreme har blitt utsatt for et dataangrep etter at hackere fant et hull i sikkerhetssystemene, noe som førte til forstyrrelser i nettjenestene.

Noen kunder i USA har allerede rapportert at de ikke kan bestille på Krispy Kremes nettsider og app. Angrepet har nettopp blitt offentliggjort, til tross for at det begynte i slutten av november, ifølge BBC.

"Vi, sammen med dem, fortsetter å jobbe flittig for å svare på og redusere virkningen av hendelsen, inkludert gjenoppretting av online bestilling," sa Krispy Kreme i en uttalelse.

Så langt har ingen grupper tatt på seg ansvaret for hackingen, og vi får se om noen ønsker å si at det var de som fant et smultringhull i smultringbutikken. Krispy Kreme er en mindre kjede her i Europa, men er likevel kjent over hele verden, og det er et ganske stort varemerke å ikke ha sikkerheten i orden.

