Hackergruppe hevder å ha brutt seg inn i Nintendos systemer

En hackergruppe kjent som Crimson Collective hevder å ha infiltrert Nintendos interne systemer og stjålet filer fra selskapet. Gruppen har sluppet et skjermbilde som angivelig viser flere mapper som bevis på det påståtte innbruddet.

Dette er ikke første gang Crimson Collective har skapt overskrifter. Gruppen har tidligere blitt knyttet til flere andre dataangrep, men motivene deres i dette tilfellet er fortsatt uklare - det kan dreie seg om utpressing, et varselskudd eller ren provokasjon. Hendelsen reiser nok en gang spørsmål om hvor robuste sikkerhetstiltakene egentlig er blant verdens største teknologiselskaper - mange av dem lagrer enorme mengder sensitive brukerdata.

Historisk sett har Japan ligget etter når det gjelder cybersikkerhet - i motsetning til hva mange tror - et faktum som gjør det påståtte Nintendo-bruddet desto mer sannsynlig og bekymringsfullt.