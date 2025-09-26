Hades II: Hvordan slå Cerberus/det indre udyret

HQ

I det første Hades-spillet står Cerberus rett utenfor portene til verden utenfor, før du møter faren din i et siste oppgjør. I stedet for å slåss mot din beste gutt og kjæledegge, kan du kjøpe ham fri med en satyrsekk. I Hades II er du ikke like heldig, for Cerberus har blitt innhyllet i et tykt lag av korrupsjon på sørgemarkene, noe som har forvandlet ham til et infernalsk udyr.

Han gjør enorm skade i store AoE-er, og du kan forstå hvorfor selv denne berserkversjonen av Cerberus er en utfordring Chronos helst bare vil skyve over på noen andre, og han er et av de tøffeste hindrene å overvinne i Hades II. Han kan imidlertid overvinnes, og hvis du sliter, har vi noen tips til hvordan du kan beseire Cerberus i Hades II. Eller rettere sagt, rense ham for infeksjonen slik at han kan vende tilbake til sin herre.

Hold deg bak ham her, så kommer han ikke til å angripe med så mange angrep.

Først og fremst bør du sørge for at du er så godt forberedt som mulig på denne kampen. Hvis du sliter, kan Knuckle Bones, Evil Eye og Black Fleece Keepsakes alle være til hjelp. Selv å bruke Luckier Tooth for å få et ekstra liv kan være nyttig, men Knuckle Bones vil være spesielt nyttig, da den vil hugge en del av Cerberus' helsestang og gjøre deg mindre mottakelig for angrepene hans. Det onde øyet kan hjelpe deg med å gjøre mer skade, i likhet med det svarte skinnet, men det er opp til deg å avgjøre om du vil ha mer skade eller overlevelsesevne. Sørg også for at du oppgraderer både The Lovers og Death Arcana-kortene for å motstå de første treffene fra hver Guardian og få tre Death Defiances.

Når du skal angripe Cerberus, er det første du må gjøre å dykke inn bak ham. Han vil sikte seg inn på der du ankommer arenaen med sitt første angrep, slik at du kan bombe ham med så mye skade som mulig ved å bruke Omega-kastet ditt, angrep og spesialer. Som med andre voktere vil ikke kastet ditt holde Cerberus på plass, men det er alltid verdt å kaste ut i sin Omega-form så lenge du har magien til å kunne opprettholde det.

Hver gang du ser hundens hode komme opp av bakken, bør du styre unna

Fjernstyringsverktøy kan være til stor hjelp, men ellers holder du deg på Cerberus' rygg og unnviker slagene hans mot bakken, så er du utenfor de fleste farer. Umbral Torches og Argent Skull kan være spesielt effektive for å la deg sprette inn og ut og holde skaden konsistent på alle avstander. Lim og Oros' ryggstikkskader kan også komme til nytte, og du vil i utgangspunktet få mest mulig ut av din økte hastighet.

Cerberus' angrep er ikke så vanskelige å unnvike hvis du vet hva du ser etter. Han løfter labbene i luften når han skal slå, og selv om han forsinker bevegelsen med et sekund eller så, vet du at det er på tide å komme seg unna når han blinker hvitt. Cerberus' ildkuler kan også være spesielt slemme, og sveipene hans kan kaste flere flammer over skjermen. Men igjen, hvis du alltid unnviker i tide for å komme bak ham, bør du ikke bli overrasket av mer enn noen få av disse. Det du virkelig bør se opp for, er områdene på arenaen som er dekket av oransje. Store sirkler betyr undergang når ranker kryper langs dem, noe som gir deg en sjanse til å komme deg vekk fra dem.

Disse sirklene dukker opp mye oftere når Cerberus graver seg inn i sin andre fase. Han forsvinner under kartet når han når halv helse, og tilkaller litt støtte før han kommer tilbake til arenaen i et stort utbrudd. Han blir mer aggressiv og mobil i denne fasen, men bare hold øye med ham, for bevegelsene hans endrer seg egentlig ikke så mye, bortsett fra ett trekk der du vil se resten av arenaen bli mørk mens en liten sirkel rundt Cerberus lyser opp. Hvis du ikke kommer inn i den sirkelen, er du i en verden av smerte.

Cerberus er stort sett bare en stor, stridslysten bølle. Det er ganske vanskelig å holde seg unna ham, ettersom mange av angrepene hans kan dekke store deler av arenaen, og det er derfor det beste alternativet er å holde seg bak ham. Størrelsen hans betyr også at han ikke er vanskelig å treffe, så hvis du har nok skade, kan du utslette ham hvis du går all-in på aggresjon. Fortsett å prøve, oppgrader Arcana og Keepsakes, og snart vil du ha befridd Cerberus fra lagene med skitt og latt ham returnere til dypet av Tartarus, der din neste utfordring venter.