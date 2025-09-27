Hades II: Hvordan slå Chronos

HQ

Etter at du har bevist deg overfor Hekate i Erebus, brakt sirenene til taushet i Oceanus og befridd Kerberos i sørgemarkene, kan du endelig dra tilbake gjennom Tartaros mot Hades' hus. Etter å ha tatt deg gjennom en hær av satyrer og forrædere til faren din, møter du Hades IIs antagonist ansikt til ansikt.

Som du sikkert forventer, er Chronos ikke en lett fiende å nedkjempe, men hvis du begynner å miste håpet om å få et klart løp hver gang du møter ham, har vi noen tips som kan hjelpe deg. For det første, før vi kommer til selve kampen, er det verdt å få mest mulig ut av dine Keepsakes og Arcana-kort. Ved å maksimere The Lovers og Death kan du ignorere noen av Chronos' slag og gi deg tre Death Defiances. Knuckle Bones kan fjerne noe av helsen hans og gjøre at du tar mindre skade fra ham, og det onde øyet fra Nemesis er faktisk hvordan vi fikk ham ned første gang med en latterlig mengde skade fra Zorophet AKA Moonstone Axe.

Vi kan egentlig ikke anbefale Moonstone Axe hvis du ønsker å slå Chronos for første gang, med mindre du får et helvete med mye ekstra helse og skade, da du i hovedsak går inn i en utmattelseskrig med dette bygget. I stedet vil vi anbefale å ta tak i Argent Skull, Umbral Torches, eller bruke spesialen primært på Witch's Staff (Aspect of Momus går fortsatt hardt). Disse verktøyene lar deg holde Chronos på avstand, som kan komme på toppen av deg, men ofte gjør det med en telegrafert dash som du kan se komme på lang avstand. Når du holder ham i sjakk, slipper du også å plutselig bli sprengt av kulene han omgir seg med eller et raskt hugg fra ljåen hans.

Chronos er fullpakket med trekk som kan ødelegge helsen din, og det hjelper ikke at han starter kampen med en gjeng satyrallierte som også er klare til å banke deg opp. Enten du har AoE i våpenet ditt eller ikke, vil vi anbefale å få en oppgradering eller to til rollebesetningen din i løpet av løpeturen din, slik at du kanskje kan utslette dem i løpet av de første sekundene av kampen og få dem av ryggen din. Det gjør ikke Chronos mindre dødelig, men det gjør at du kan fokusere helt på ham.

Legg merke til satyrene her. Du vil bli kvitt dem så fort som mulig.

Chronos' store feiende ljåangrep vil skade deg ved sammenstøtet og etter et sekund. Gå aldri langs linjen han har sveipet gjennom, og rygg i stedet unna hvis du må. Disse sveipene når på det meste en middels rekkevidde, men streken hans kan skjære rett gjennom en arena. Når han begynner å trekke deg inn mot den virvlende ljåen sin, kan du sprinte i en sirkelbevegelse rundt arenaen, slik at du unngår å ta skade av prosjektilet han kaster på slutten av angrepet. Hold deg unna igjen når han viser en sirkel rundt seg, ellers blir du bedøvet i tidens sand.

Hvis du klarer å holde skaden oppe, vil du få Chronos ned. Dessverre har han, akkurat som den siste sjefen i det første spillet, en andre fase og en full helsestang. Der blir du transportert til en sirkulær arena formet som en urskive, der Chronos umiddelbart vil markere et tall på bakken. Løp til den lille sirkelen, ellers blir du drept. Så enkelt er det. Igjen er det nyttig med avstandsvåpen her, da de kan holde skaden oppe mens du er langt unna Chronos. Han vil deretter overøse arenaen med effekter, fra brennende klokkevisere som tikker rundt på arenaen til en overbelastning av sirkler som stopper deg i tide. Hold deg mobil og i bevegelse, ellers blir du lett tatt av disse angrepene. Dessuten kommer Chronos fortsatt til å slå mot deg hele tiden her.

Unngå dette trekket for enhver pris.

Midtveis i den andre fasen tilkaller han også timeglass som kan helbrede ham. Hvis du har mye skade, kan du ærlig talt ignorere disse håndlangerne, men ellers kan du løpe rundt arenaen med klokken og ta deg av dem mens du går. De har ikke mye helse og burde ikke være noen stor utfordring. På dette punktet er det egentlig bare å stole på byggingen din og unngå de øyeblikkelige drapstrekkene Chronos har. Fortsett å gjøre skade, og du vil samle inn din første Z-Sand på kort tid.

En siste anbefaling før vi avslutter: Sørg for at du bruker forskjellige Keepsakes i løpet av et løp. Krystallfiguren fra Circe og den konkave steinen fra Echo kan gi deg ekstra arkanakort og en ekstra velsignelse fra en gud hvis du bruker dem tidligere i løpet, noe som gir deg det lille ekstra løftet du trenger for å utfordre Chronos.