Hades II kommer til PS5 og Xbox Series X/S i april

Siden Hades II offisielt forlot Early Access og ble lansert på PC og Nintendo Switch 2 i fjor høst, var det bare logisk at en PS5- og Xbox Series X/S-debut for spillet ville være i horisonten og potensielt nærmere enn lenger unna.

Som en del av Xbox Partner Preview-showet vet vi endelig den faste datoen for når Hades II vil miste Switch 2-konsolleksklusiviteten, ettersom PS5- og Xbox Series-lanseringsdatoen for spillet er bekreftet og avslørt til å være så snart som 14. april.

Den enda bedre nyheten er at hvis du fortsatt er en Xbox Game Pass-abonnent, vil du kunne spille spillet via tjenesten på dag én. Når dette er tilfelle, sjekk ut den nye traileren for Hades II nedenfor, og ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet hvis du er nysgjerrig på om du bør få tak i en kopi på PlayStation eller Xbox.